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Российские бойцы сбили украинский беспилотник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину удалось увидеть, как был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, который должен был навести артиллерию противника на российские позиции.

«У нас есть приборы, которые могут нас замаскировать, ввести противника в заблуждение. Если противник попытается определить, где этот дрон сейчас находится по GPS, дрон им покажет Африку», — рассказал командир группы БПЛА отряда «Барс-12» с позывным Монах.

Боец добровольческого отряда с позывным Бывалый подчеркнул, что, если на 50 человек будет хотя бы пять-шесть, у которых уже есть боевой опыт, они им будут подсказывать.

По словам корреспондента, российские военные всегда остаются наготове, ведь на передовой никогда нельзя пренебрегать защитой, даже если тяжело или невыносимо жарко, так как наступление может начаться в любую минуту.

«Неизвестно, что будет через пять минут, через час. Надо быть всегда экипированным, чтобы ничего не случилось», — поделился боец с позывным Химик.

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Ранее, 17 сентября, корреспондент «Известий» Анастасия Авсюк рассказала о работе военнослужащей медицинской роты в зоне СВО. По ее словам, условия работы медиков на передовой экстремальные — спасая жизнь раненым, они могут попасть под удар и сами.

В тот же день Минобороны сообщило о прибытии в расположение Тульского самоходного артиллерийского дивизиона Воздушно-десантных войск (ВДВ) военного священника, который поддерживает моральный и боевой дух бойцов. Рискуя своими жизнями наравне с военными, пастыри служат молебен, причащают, исповедуют и даже крестят.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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