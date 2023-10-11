Синоптики пообещали москвичам до +9 градусов 11 октября

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до +9 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 11 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +7…+9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +4, также ожидается дождь.

В Московской области днем ожидается +5…+10 градусов, ночью похолодает до +1.

Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/c, местами возможны порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 743–750 мм ртутного столба.

Ранее, 9 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в начале текущей недели в столице ожидаются ночные заморозки, достаточно низкие температуры воздуха днем и мокрый снег. Однако со среды ситуация начнет меняться и уже в четверг ожидается потепление до +15 градусов.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на 11 метеостанциях Москвы и Московской области зафиксировали первый снег.