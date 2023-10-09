Первый снег зафиксировали на 11 метеостанциях Москвы и Подмосковья
На 11 метеостанциях Москвы и Московской области зафиксировали первый снег. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По его словам, осадки в виде снега выпали в результате арктического вторжения. Так, снег наблюдали на метеостанциях МГУ, «Балчуг» и в Тушино. В Подмосковье его зафиксировали в Домодедово, Шереметьево, Внуково, Клину, Дмитрове, Михайловском и Волоколамске.
В понедельник, 9 октября, в столице ожидаются облачная погода, осадки. Температура воздуха составит до +6 градусов. Как отметили в Гидрометцентре РФ, ожидается также северо-западный ветер, его скорость составит 6–11 м/с, временами порывы могут достигать 16 м/с, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Атмосферное давление составит 736 мм рт. ст.
Накануне, 8 октября, в столичном главке МЧС России объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега и сильного ветра. Оно будет действовать до 21:00 понедельника, 9 октября, уточняет RT. На отдельных участках дорог с утра ожидается гололедица. Водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге, пишет НСН.
Как отмечает сайт kp.ru, вечером 8 октября в отдельных районах столицы уже могли наблюдать первый снег. Первыми его заметили в районе станции метро «Юго-Западная», потом он выпал и в других районах.