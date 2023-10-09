Синоптик спрогнозировал потепление в Москве на этой неделе до +15

В начале текущей недели в Москве ожидаются ночные заморозки, достаточно низкие температуры воздуха днем и мокрый снег. Однако со среды ситуация начнет меняться и уже в четверг ожидается потепление до +15 градусов, рассказал «Известиям» 9 октября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Похолодание, которое настигло в выходные среднюю полосу европейской части России, продлится до среды включительно. И, возможно, самая холодная ночь будет со вторника на среду, когда температура понизится до –2 градусов», — рассказал Шувалов.

При этом он отметил, что днем во вторник ожидается +4…+6 градусов со слабыми кратковременными дождями и, возможно, мокрым снегом в утренние и вечерние часы. В среду температура повысится до +7…+9 градусов.

«Что касается дальнейшего, то здесь перелом в погоде вносит новый циклон, в который попадут Москва и Подмосковье. В результате температура начнет повышаться буквально на глазах и уже в четверг достигнет +13…+15 градусов. Это значения, которые превышают обычную для этого времени года климатическую норму», — добавил синоптик.

По его словам, наряду с этим в четверг ожидаются порывы ветра до 18 м/с и дожди. Однако ветер этот будет юго-западным, а соответственно, теплее, чем был до этого.

«Нужно сказать, что начиная с четверга никаких заморозков в столице не прогнозируется», — подчеркнул Шувалов.

В пятницу, по его словам, температура понизится до +10…+12 градусов, а в выходные ожидается очередной всплеск тепла до +15.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на 11 метеостанциях Москвы и Московской области зафиксировали первый снег.

Сегодня, 9 октября, в столице ожидается облачная погода с осадками. Температура воздуха составит до +6 градусов. Как отметили в Гидрометцентре РФ, также прогнозируется северо-западный ветер, его скорость составит 6–11 м/с, временами порывы могут достигать 16 м/с.