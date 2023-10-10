Эксперт перечислил наиболее популярные жанры книг в России

Основатель литературного агентства по написанию книг Writer’s Way Александр Корнев рассказал, книги каких жанров лучше всего продаются.

В беседе с агентством runews24.ru во вторник, 10 октября, специалист указал на то, что на рынке в 2023 году лидируют жанры романтическое фэнтези и детектив. Он указал на то, что они остаются на пике уже в течение долгого времени.

По словам Коренева, после любовных романов и их поджанром романтического фэнтези в рейтинге популярности следует фантастика, включающая массу направлений.

«Это как раз один из немногих трендов, которые остаются — любовные романы и в них поджанр ромфэнтези — это такой «янг-эдалт» — жанр для молодых читателей», — пояснил специалист.

В России, отметил Коренев, в книжной сфере всё так же стабильно, нет никаких больших игроков в этих жанрах, пишет РИАМО.

Также эксперт высказал мнение, что в литературе нет претендентов на роль нового «Гарри Поттера», которого «никто даже близко не побил по объему, по постоянству продаж». По словам Корнева, серия долгие годы остается вне конкуренции, так как она по-особенному выстроена.

«В «Гарри Поттере» же автор сумела выстроить структуру так, кстати, мне кажется, что она не специально это сделала, что читатель рос вместе с главным героем. Пока что ни в одной аналоговой истории не удалось это повторить и даже приблизиться», — объяснил эксперт.

Он добавил, что в России продажи книг о Гарри Поттере просели из-за нового, не очень удачного перевода.

В сентябре российские эксперты назвали наиболее издаваемых азиатских авторов. Среди них — Мосян Тунсю — цикл «Благословение небожителей» (Китай), Тацуки Фудзимото — манга «Человек-бензопила» (Япония) и Харуки Мураками — множество известных романов, сейчас в топ-5 художественной литературы произведение «Норвежский лес» (Япония).

Продажи произведений писателей из Японии, Китая и Южной Кореи в 2023 году выросли на 100% по сравнению с прошлым годом, пишет RT.