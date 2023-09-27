Харуки Мураками больше не в топах продаж среди азиатских авторов в России

Японский автор хитов «Норвежский лес» и «Кафка на пляже» Харуки Мураками потерял свой пьедестал среди азиатских писателей на российском книжном рынке. В рейтинге 20 наиболее издаваемых в 2023 году авторов, составленном Российской книжной палатой, его нет, как и в топах продаж маркетплейсов и объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед», узнали «Известия».

«Топ азиатских авторов и их проекты: Мосян Тунсю — цикл «Благословение небожителей» (Китай), Тацуки Фудзимото — манга «Человек-бензопила» (Япония) и Харуки Мураками — множество известных романов, сейчас в топ-5 художественной литературы произведение «Норвежский лес» (Япония)», — сказала «Известиям» операционный директор магазинов «Буквоед» и директор по управлению категориями «Книги» в ОРС Мария Бахонкина.

На «Литрес» в топе продаж сегодня — китайский автор Лю Цысинь, он обогнал занявшего вторую строку Мураками. На третьем месте снова японец Котаро Исака. А вот на Wildberries Мураками, кажется, вообще не покупают.

«Среди самых популярных авторов — Мосян Тунсю, Суи Исида, Гуйюань Тянься», — сказали «Известиям» в пресс-службе маркетплейса.

В «Азбуке-Аттикус» лидируют снова японцы: общий проданный тираж книг Юкио Мисимы за последние полтора года составил более 110 тыс. экземпляров. В целом литературный рынок заполонили Япония, Китай и Южная Корея — в 2023 году цифры роста продаж выросли на 100% от года к году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Азиатский рывок: в РФ удвоился спрос на японских и китайских авторов