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Азиатский рывок: в РФ удвоился спрос на японских и китайских авторов

И Харуки Мураками — далеко не самый популярный из них
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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Продажи зарубежной азиатской литературы выросли среди клиентов маркетплейсов на 100% в 2023 года. На специализированных онлайн-площадках китайских авторов покупают на 16% чаще, чем в 2021 году, как и корейских, но наиболее популярны — японцы. В сетевых офлайн-магазинах подтверждают: издания из Японии — это 92% объема продаж азиатского каталога сети, причем 63% из них занимают комиксы. «Известия» разбираются в том, что почитать из литературы, написанной иероглифами, и кто заменил россиянам Харуки Мураками.

Книжно-рыночные отношения

Еще на Московской Международной книжной ярмарке – 2023, прошедшей в столице с 30 августа по 3 сентября, стало ясно: российский книжный рынок смещает акцент на зарубежную Азию. На ярмарку приехала китайская типография, был организован стенд «Книги Китая».

— Один из ключевых векторов работы — выпуск авторов из Южной Кореи, Китая, Японии. Сегодня именно они наряду с произведениями российских писателей входят в топы продаж. Например, книга китайской писательницы Тянься Гуйюань «Восхождение фениксов» на сегодняшний день показала результат в 27 тыс. экземпляров, — отметил в беседе с «Известиями» гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев.

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Фото: Издательство «Эксмо»

По словам руководителя редакций «Комиксы» и «Детство» издательства «МИФ» Анны Сиваевой, азиатская литература есть почти в каждом из направлений их портфеля. Это не только «художка», детские книги или комиксы, но и нон-фикшен — например, бизнес-манга «Маримо хочет спасти бизнес».

Платформа Wildberries поделилась с «Известиями» цифрами: по словам пресс-службы маркетплейса, за восемь месяцев 2023 года продажи книг от авторов из Китая, Японии и Кореи выросли на 100% год к году.

инфографика

В объединенной розничной сети (ОРС) «Читай-город — Буквоед» за 2023-й доля продаж произведений азиатских авторов составила 7% в количественном выражении и 20% в денежном от общего ассортимента художественной литературы в сети, сказала «Известиям» операционный директор магазинов «Буквоед» и директор по управлению категориями «Книги» в ОРС Мария Бахонкина. На «Литрес» в сравнении с периодом январь-сентябрь 2021 года продажи корейской литературы выросли в три раза, японской — на 38%, китайской — на 16%.

— Продажи азиатской прозы, включая мангу и ранобэ, ежегодно составляют более 1,5 млн экземпляров. Художественные книги выросли в полтора раза в экземплярных продажах в 2022–2023 году по сравнению с 2021-м. Наибольший рост показывают книги с философским содержанием. Например, роман «Жизнь на продажу» Юкио Мисимы вырос в продажах в 2,5 раза, — добавили в издательской группе «Азбука-Аттикус».

Цены на азиатскую литературу варьируются. На «Литрес» рассказ «Паутинка» Рюноскэ Акутагавы стоит 19 рублей, а Большая китайская энциклопедия — 1625 рублей. Самые дорогие книги из азиатской части портфеля «Азбуки-Аттикус» — тетралогия «Море изобилия» Юкио Мисимы и «Троецарствие» Ло Гуань-чжуна, их ценник составляет около 1 тыс. рублей. В сети «Читай-город — Буквоед» произведения классиков японской литературы Эдогавы Рампо и Юкио Мисимы в мягком переплёте начинаются от 159 рублей. А вот коллекционные издания и артбуки могут стоить от 1,5 тыс. рублей.

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Фото: Издательская группа «Азбука-Аттикус»

Не Мураками единым

Японский автор хитов «Норвежский лес» и «Кафка на пляже» Харуки Мураками утратил лидерство среди российских читателей. В рейтинге 20 наиболее издаваемых в 2023 году писателей, составленном Российской книжной палатой, его нет. По словам Марии Бахонкиной, он всё еще «один из самых популярных азиатских авторов в России», но в топе продаж ОРС — лишь на третьем месте. Его опередили китаянка Мосян Тунсю с циклом «Благословение небожителей» и японец Тацуки Фудзимото с мангой «Человек-бензопила» — они занимают первое и второе места по продажам соответственно.

— Есть и корейский проект, выстреливший в этом году на российском рынке: «Поднятие уровня в одиночку». В продаже уже две части новеллы, в предзаказе доступен вебтун (комиксы, доступные онлайн. «Известия»), — добавила Бахонкина.

На «Литрес» в топе продаж китайский автор Лю Цысинь, он обогнал занявшего вторую строку Мураками. На третьем месте автор снова японец Котаро Исака. А вот на Wildberries Мураками, кажется, вообще не покупают. Самые популярные там: Мосян Тунсю (Китай), Суи Исида (Япония), Гуйюань Тянься (Китай). В «Азбуке-Аттикус» лидируют снова японцы: общий проданный тираж книг Юкио Мисимы за последние полтора года составил более 110 тыс. экземпляров.

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Фото: Издательство «Комильфо»

На платформе «Литрес» продажи писателей из Страны восходящего солнца в 2023 году примерно в 4,5 раза превышают продажи писателей из других стран Азии. Во многом это связано, конечно, с популярностью манги. Азиатские комиксы как жанр вообще наиболее продаваемы по версии Wildberries: в топе 2023 — произведения «Благословение небожителей» Мосян Тунсю, «Токийский гуль» Суи Исида и «Истребитель демонов» Готогэ Коёхару.

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Фото: Издательская группа «Азбука-Аттикус»

Что по жанрам

В «Азбуке-Аттикус» ключевые жанры — художественная литература и манга. Стартовый тираж комиксов начинается от 20 тыс. экземпляров, а продажи серии «Атака на титанов» Хадзимэ Исаямы превысили 1 млн штук — она лидер по манге в издательстве. В «Читай-город — Буквоед» манга составила 63% от продаж книг азиатских авторов.

— Книги японских авторов занимают 92% объема продаж среди азиатской литературы в ОРС. Китайские авторы только начинают завоевывать российский рынок — сейчас это 6%, но в следующем году ожидаем рост продаж из-за анонсированных планов российских издательств, — уточнила Мария Бахонкина.

Китайская фантастика и фэнтези в ОРС стремительно набирают популярность и составляют уже 20%. Здесь лидирует новелла «Благословение небожителей» Мосян Тунсю, как и на Wildberries. Азиатская проза в сети занимает 15%, а детективы — всего 2%. По словам Марии Бахонкиной, европейские детективы россиянам ближе, чем азиатские. В «Литрес» не согласны — у них японские детективы в топах продаж.

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Фото: пресс-служба «Литрес»

— Хорроры, детективы, фантастика — все эти жанры азиатской литературы очень востребованы. Отдельно отмечу тренд на хонкаку-детектив — игровой сеттинг мастеров из Азии. А азиатские комиксы и манга даже вошли в топ Всероссийского книжного рейтинга — интерес к ним высок и, скорее всего, будет продолжать расти, — поделилась с «Известиями» шеф-редактор ГК «Литрес» Екатерина Писарева.

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Фото: пресс-служба «Литрес»

В МИФ с коллегами не согласны: по ощущениям Анны Сиваевой, книг, переведенных с корейского и китайского, побольше, чем с японского. Конкуренцию манге могут составить корейские комиксы (манхва) и китайские (маньхуа).

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Фото: Издательство «МИФ»

— В прошлом году мы запустили две серии манхвы: «Магия вернувшегося должна быть особенной» и «Единственный конец злодейки — смерть». И почти сразу же увидели, какой огромный интерес аудитории к ним. Например, первый тираж «Злодейки» разлетелся буквально за месяц, — сказала Сиваева.

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Фото: Издательство «МИФ»

Осенние новинки

В издательстве «Эксмо» вышел бестселлер «Цзюнь Цзюлин» китайской писательницы Си Син. А у Тянься Гуйюань, кроме «Восхождения Фениксов», на российском рынке есть «Восстание Клана Чан» — это вторая часть цикла. Доступна и маньхуа: «Список архива Ланъя» автора Хай Янь или «Основатель Тёмного Пути» Мосян Тунсю. В МИФ с 2023 года тоже появилась маньхуа. В конце сентября выйдет «Нань Хао и Шан Фэн», а в октябре — «Немилая», набравшая в Китае многомиллионную аудиторию.

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Фото: Издательство «Эксмо»

— На фоне общего интереса к китайским новеллам в условном историческо-фэнтезийном сеттинге хороший рост показал китайский классический текст «Троецарствие», не переиздававшийся много лет. Первый тираж этого классического текста был продан в самое короткое время. Вслед за «Троецарствием» в скором времени увидит свет ещё один классический китайский текст — «Сон в красном тереме», он с 1958 года не переиздавался, — добавили в пресс-службе «Азбуки-Аттикус».

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Фото: Издательство «Эксмо»

Азиатский контент уверенно заполняет российский книжный рынок: это и художественная литература, и детективы, но по большей части все-таки комиксы. Широкий диапазон цен позволяет сделать зарубежных азиатских авторов доступнее для отечественного читателя, а далекие от российского менталитет и фольклор привлекают своей экзотикой. Есть основания полагать, что в обозримом будущем жанровая линейка авторов из Японии, Южной Кореи и Китая в российских магазинах расширится еще больше.

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