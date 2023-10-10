Пашинян выступил за возвращение миротворцев в РФ при уходе из Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что выступает за возвращение российских миротворцев на Родину в случае их ухода из Нагорного Карабаха.

«Это миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе, если они покидают Нагорный Карабах, то должны отправиться в Россию», — сказал он 10 октября в интервью общественному телевидению республики, отвечая на вопрос, могут ли миротворцы передислоцироваться в Армению.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Нагорный Карабах — это регион Азербайджана и вопрос о российских миротворцах будет обсуждаться с Баку.

«Сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана», — сказал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе адаптирована к новым условиям в регионе. Принципиальные вопросы по их работе обсуждаются с Баку, подчеркнула дипломат.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января.

5 октября Пашинян на встрече с лидерами Евросоюза, Германии и Франции подписал декларацию о признании границ Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.

9 октября в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие выставляют 25 сторожевых постов для охраны боеприпасов, сданных военными формированиями Карабаха.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.