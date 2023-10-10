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Захарова заявила об адаптации работы миротворцев к условиям в Карабахе

Захарова: деятельность миротворцев РФ в Карабахе адаптируют к новым условиям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Деятельность российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе адаптирована к новым условиям в регионе. Об этом 10 октября заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что ситуация в Нагорном Карабахе за последний год кардинально изменилась.

«В октябре 2022 года премьер-министр Армении (Никол Пашинян. — Ред.) на саммите под эгидой Евросоюза в Праге признал регион Карабаха азербайджанской территорией, переподтвердил свою позицию на саммитах в Брюсселе в мае и июне текущего года. Таким образом, условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион, были серьезно скорректированы, и на фоне массового исхода населения после боестолкновения 19–20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована», — сказала Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, миротворцы РФ уже свернули ряд стационарных и временных наблюдательных постов. Она заключила, что принципиальные вопросы по работе миротворцев обсуждаются с Баку.

Накануне в Миноборы РФ сообщили, что российские военнослужащие выставляют 25 сторожевых постов для охраны боеприпасов, сданных военными формированиями Нагорного Карабаха. Нарушений прекращения огня в зоне ответственности российских военных на тот момент зафиксировано не было, добавили в ведомстве.

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5 октября в МО РФ рассказали о завершении свертывания временных наблюдательных пунктов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха. В тот же день Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, признав азербайджанские границы в 86,6 тыс. кв. км, что подразумевает Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому НКР прекратит свое существование с 1 января.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

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