Захарова заявила об адаптации работы миротворцев к условиям в Карабахе
Деятельность российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе адаптирована к новым условиям в регионе. Об этом 10 октября заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат отметила, что ситуация в Нагорном Карабахе за последний год кардинально изменилась.
«В октябре 2022 года премьер-министр Армении (Никол Пашинян. — Ред.) на саммите под эгидой Евросоюза в Праге признал регион Карабаха азербайджанской территорией, переподтвердил свою позицию на саммитах в Брюсселе в мае и июне текущего года. Таким образом, условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион, были серьезно скорректированы, и на фоне массового исхода населения после боестолкновения 19–20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована», — сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, миротворцы РФ уже свернули ряд стационарных и временных наблюдательных постов. Она заключила, что принципиальные вопросы по работе миротворцев обсуждаются с Баку.
Накануне в Миноборы РФ сообщили, что российские военнослужащие выставляют 25 сторожевых постов для охраны боеприпасов, сданных военными формированиями Нагорного Карабаха. Нарушений прекращения огня в зоне ответственности российских военных на тот момент зафиксировано не было, добавили в ведомстве.
5 октября в МО РФ рассказали о завершении свертывания временных наблюдательных пунктов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха. В тот же день Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, признав азербайджанские границы в 86,6 тыс. кв. км, что подразумевает Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.
После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.
28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому НКР прекратит свое существование с 1 января.
В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.