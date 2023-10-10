Патрушев и Алиев обсудили региональную и международную безопасность

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе своего визита в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом во вторник, 10 октября, сообщила пресс-служба СБ РФ.

«Обсужден широкий круг вопросов российско-азербайджанского сотрудничества в различных сферах. Сделан акцент на темах, связанных с обеспечением и укреплением региональной и международной безопасности и стабильности», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Патрушев прибыл в столицу Азербайджана ранее в этот день для проведения плановых российско-азербайджанских консультаций по вопросам безопасности.

Ранее, 27 сентября, Патрушев обсудил вопросы российско-египетского взаимодействия в сфере безопасности и экономики с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халил Ас-Сиси. Стороны также уделили внимание сотрудничеству Москвы и Каира в рамках БРИКС.