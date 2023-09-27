Патрушев обсудил с президентом Египта вопросы безопасности и экономики

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудили вопросы российско-египетского взаимодействия в сфере безопасности и экономики. Соответствующий документ был опубликован пресс-службой аппарата СБ РФ 27 сентября.

Также в нем сказано, что президент Египта и секретарь Совета безопасности РФ уделили внимание сотрудничеству Москвы и Каира в рамках БРИКС и обменялись мнениями по ряду международных проблем.

Ранее, 26 июля, президент России Владимир Путин на встрече с египетским коллегой отметил характер отношений между странами, а также реализуемые проекты. Российский лидер подчеркнул, что речь идет о «мощных проектах в области энергетики», в частности о развитии строительства атомной электростанции.

До этого, 18 июля, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев посетил площадку строящейся атомной электростанции «Эд-Дабаа» в Египте.

АЭС «Эд-Дабаа» является самым крупным проектом российско-египетского сотрудничества и самым масштабным проектом России на Африканском континенте. Из занятых в строительстве АЭС 6,5 тыс. человек соотношение российских и египетских работников примерно равное.

Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о возведении атомной станции в ноябре 2015 года. Работы на первом энергоблоке АЭС начали в июле 2022 года, на втором — в ноябре. На АЭС будут расположены четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Общая мощность станции составит почти 4,8 ГВт. Строительство всех четырех блоков планируется завершить к 2028–2029 годам.