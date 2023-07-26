Путин отметил характер отношений РФ с Египтом и реализуемые проекты

Президент России Владимир Путин на встрече с египетским коллегой Абделем Фаттах ас-Сиси в среду, 26 июля, отметил характер отношений между странами, а также реализуемые проекты.

«За эти годы, за эти десятилетия отношения между Россией и Египтом приобрели особый характер, особый статус. Многое сделано и под вашим руководством, господин президент», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что у России и Египта реализуются «мощные проекты в области энергетики», в частности — по плану развивается строительство атомной электростанции.

Также Путин поблагодарил коллегу за участие в саммите Россия — Африка. Он подчеркнул, что ас-Сиси председательствует в проекте по экономическому развитию Африки, значит, «по этому направлению будет о чем поговорить».

Встреча двух лидеров проходит в среду, 26 июля, в Константиновском дворце в Стрельне под Санкт-Петербургом.

Ранее, 18 июля, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев посетил площадку строящейся атомной электростанции «Эд-Дабаа» в Египте.

АЭС «Эд-Дабаа» является самым крупным проектом российско-египетского сотрудничества и самым масштабным проектом России на африканском континенте. Из занятых в строительстве АЭС 6,5 тыс. человек соотношение российских и египетских работников примерно равное

Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о возведении атомной станции в ноябре 2015 года. Работы на первом энергоблоке АЭС начали в июле 2022 года, на втором — в ноябре. На АЭС будут расположены четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Общая мощность станции составит почти 4,8 ГВт. Строительство всех четырех блоков планируется завершить к 2028–2029 годам.