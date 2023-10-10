У здания в центре Москвы загорелись строительные леса
В центре Москвы загорелись строительные леса. Об этом 10 октября сообщил источник «Известий».
Пожар начался у дома 13 в Малом Козихинском переулке на Патриарших прудах. Уточняется, что огонь охватил строительные леса.
На место выехали пожарные и экстренные службы. К этому моменту о пострадавших не сообщается.
Ранее, 9 октября, источник «Известий» сообщил о пожаре в Зверевском центре современного искусства в столице. Возгорание произошло под кровлей здания по адресу Новорязанская улица, дом 29, строение 6, в Басманном районе. К 18:04 мск пожар полностью потушили, во время инцидента никто не пострадал.