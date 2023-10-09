Пожар произошел в Зверевском центре современного искусства в Москве. Об этом 9 октября сообщил источник «Известий».

Возгорание произошло под кровлей здания по адресу Новорязанская улица, дом № 29с6 в Басманном районе. Пожарные приступили к тушению.

Как сообщили в столичном главке МЧС РФ ТАСС, к 18:04 мск пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.

Ранее, 5 октября, в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице в Москве произошел пожар. Пламя едва не перекинулось на крышу жилого дома и соседние квартиры. Пожарным понадобилось полтора часа, чтобы сбить пламя.