Реклама
Прямой эфир
Общество
Ночные вылеты из аэропортов России в Израиль ограничены до 16 октября
Мир
ЕС и страны Персидского залива осудили атаку на население Израиля и Газы
Общество
Восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту
Мир
Армия Израиля задержала более 40 человек в ходе рейдов в 21 населенном пункте
Мир
Египет закрыл КПП «Рафах» на границе с сектором Газа
Наука и техника
Российские космонавты выйдут в открытый космос 25 октября
Пресс-релизы
Форум ООН по управлению интернетом стартовал в Японии
Мир
Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии
Экономика
ЦБ презентует обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей 16 октября
Мир
Лидеры ХАМАС отказались от переговоров о заложниках до окончания боевых действий
Мир
ВОЗ призвала открыть гуманитарный коридор в сектор Газа
Экономика
Минфин поддержал курс рубля продажей валюты на 5,3 млрд рублей
Мир
В ООН осудили решение Израиля о блокаде сектора Газа
Происшествия
Лифт с 14 людьми сорвался в шахту в пермской больнице

Депутаты ГД с буквой «ё» в фамилиях призвали бороться за ее права

Депутаты Госдумы Свищёв и Фёдоров: от буквы «ё» отказываться нельзя
0
Фото: ТАСС/URA.RU/Анастас Яковлева
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Госдумы Евгений Фёдоров и Дмитрий Свищёв 10 октября высказались «Газете.Ru» против отказа от буквы «ё» в русском алфавите.

Свищёв отметил, что ему доставляет неудобство то, что на сайте Госдумы его фамилия пишется с буквой «е». Он заявил, что потребует от паспортного стола соответствующей корректировки в документе. С его слов, буква «ё» добавляет его фамилии шарма и аутентичности.

«Я привык так. «Е» и «ё» — разные буквы. Мне не нравится, что моя фамилия на сайте Госдумы написана с буквой «е». В паспорте у меня тоже с буквой «е». Буду требовать от паспортного стола исправить ошибку», — сказал он.

Фёдоров же отметил, что буква «ё» должна обладать теми же «правами», что и другие буквы, поскольку все они насыщают язык.

«Чем в языке больше букв, тем он богаче. Соответственно, лучше передает настроение, эмоции. Так что я за букву «ё». Я думаю, моя фамилия на сайте Госдумы написана с «е», потому что так оформили паспорт. У нас буква «ё» выпала где-то в 1990-е годы, потом вернулась. А потом были оформлены документы, и уже как оформлено было, так всё и продолжалось. Потому что переоформить документы — это практически сменить фамилию», — объяснил он.

Депутат заключил, что букве требуется советующие «правоустановления».

«Ё» – моё
Эксперты назвали самые популярные слова в русском языке, рассказали о его зависимости от технологий и объяснили, почему 25-летние не понимают 15-летних

Декрет «Об изъятии из обращения общих букв русского языка» о введении новой орфографии был утвержден в России 10 октября 1918 года. Согласно ему, были выведены из употребления буквы «ять», «фита», «I» («и десятеричное»), а вместо них начали использовать «е», «ф», «и». Кроме того, изменили правила написания приставок, окончаний, а также исчез твердый знак в конце слов.

Постепенно «ё» начала вводиться в употребление, в частности, в географических наименованиях. Так, в ноябре 2019 года Росреестр вернул букву «ё» в официальные названия почти 200 населенных пунктов Новгородской области. Среди деревень и населенных пунктов региона, имевших в историческом наименовании букву «ё», были такие, как Ёгла, Ёгольник, Ёлкино, Ерёмина Гора.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023