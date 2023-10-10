Депутаты ГД с буквой «ё» в фамилиях призвали бороться за ее права

Депутаты Госдумы Евгений Фёдоров и Дмитрий Свищёв 10 октября высказались «Газете.Ru» против отказа от буквы «ё» в русском алфавите.

Свищёв отметил, что ему доставляет неудобство то, что на сайте Госдумы его фамилия пишется с буквой «е». Он заявил, что потребует от паспортного стола соответствующей корректировки в документе. С его слов, буква «ё» добавляет его фамилии шарма и аутентичности.

«Я привык так. «Е» и «ё» — разные буквы. Мне не нравится, что моя фамилия на сайте Госдумы написана с буквой «е». В паспорте у меня тоже с буквой «е». Буду требовать от паспортного стола исправить ошибку», — сказал он.

Фёдоров же отметил, что буква «ё» должна обладать теми же «правами», что и другие буквы, поскольку все они насыщают язык.

«Чем в языке больше букв, тем он богаче. Соответственно, лучше передает настроение, эмоции. Так что я за букву «ё». Я думаю, моя фамилия на сайте Госдумы написана с «е», потому что так оформили паспорт. У нас буква «ё» выпала где-то в 1990-е годы, потом вернулась. А потом были оформлены документы, и уже как оформлено было, так всё и продолжалось. Потому что переоформить документы — это практически сменить фамилию», — объяснил он.

Депутат заключил, что букве требуется советующие «правоустановления».

Декрет «Об изъятии из обращения общих букв русского языка» о введении новой орфографии был утвержден в России 10 октября 1918 года. Согласно ему, были выведены из употребления буквы «ять», «фита», «I» («и десятеричное»), а вместо них начали использовать «е», «ф», «и». Кроме того, изменили правила написания приставок, окончаний, а также исчез твердый знак в конце слов.

Постепенно «ё» начала вводиться в употребление, в частности, в географических наименованиях. Так, в ноябре 2019 года Росреестр вернул букву «ё» в официальные названия почти 200 населенных пунктов Новгородской области. Среди деревень и населенных пунктов региона, имевших в историческом наименовании букву «ё», были такие, как Ёгла, Ёгольник, Ёлкино, Ерёмина Гора.