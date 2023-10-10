Wildberries запустит функцию подтверждения заказов с помощью Touch ID и Face ID

Компания Wildberries сообщила о планах запуска опции дополнительного подтверждения заказа для снижения возможности случайных покупок. Об этом сообщили во вторник, 10 октября, в компании.

Там отметили, что эта функция нужна для того, чтобы стороннее лицо не могло сделать заказ самостоятельно на другом устройстве. В частности, сообщается, что компания запустила разработку данного решения в связи с одной из последних таких ситуаций, когда ребенок сделал заказ в приложении матери на 250 тыс. рублей.

«Мы в ближайшее время запустим возможность дополнительного подтверждения заказа перед оплатой. С ней родители и дети смогут вместе решить, что заказать у нас в этот раз», — сообщается в Telegram-канале компании.

Среди потенциальных способов введения опции называется введение при покупки специального pin-кода, а также подтверждение с помощью технологий Touch ID и Face ID и их аналоги на Android.

В июле в Сети появились сообщения о том, что у некоторых пользователей Wildberries якобы самостоятельно оформились заказы на сайте интернет-магазина. В компании прокомментировали эти сообщения, указав, что 99% таких «несанкционированных» покупок без ведома пользователей происходят либо из-за того, что владельцы своих личных кабинетов передают доступ к ним сторонним лицам, либо их совершают члены их семьи, например дети, пока смотрят мультики или играют с устройством.

Месяцем ранее генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что маркетплейс не будет отменять платный возврат товаров. По ее словам, при отмене такой функции нарушится баланс интересов покупателей и продавцов.