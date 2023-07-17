В Wildberries опровергли автоматическое оформление заказов в корзине пользователей

Заказы в корзине пользователей на сайте Wildberries сами по себе оформиться не могут: сделать это может только человек, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании 17 июля. Там так же подчеркнули, что никаких сбоев в работе маркетплейса не было.

Ранее в Сети появилась информация о том, что у некоторых пользователей якобы самостоятельно оформились заказы на сайте интернет-магазина.

«Как показывает наша практика, 99% таких «несанкционированных» покупок без ведома пользователей происходят либо из-за того, что владельцы своих личных кабинетов передают доступ к ним сторонним лицам, либо их совершают члены их семьи, например дети, пока смотрят мультики или играют с устройством. Последствия подобных «детских шалостей» весьма существенны: товары могут быть заказаны на другой конец страны, при этом компания и предприниматели несут дорогостоящие затраты на логистику и обработку заказов», — рассказали в Wildberries.

Там рекомендовали пользователям быть бдительными и отметили, что доступ к аккаунту должен быть только у самого посетителя сайта, не стоит передавать информацию сторонним лицам, а также следует завершать сеансы на всех устройствах.

«Не храните вещи в «корзине», чтобы исключить «случайные» покупки, для этого есть специальный раздел «избранное», — заключили в пресс-службе.

Как сообщали в середине июня «Известиям» в Минпромторге, ведомство выступило за регулирование работы маркетплейсов. Так, агрегаторам предлагают дать определение, запретить собственные продажи товаров и менять правила для партнеров чаще, чем раз в полгода. При этом в онлайн-рознице высказались против дополнительных мер контроля.