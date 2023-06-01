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Wildberries не будет отменять платный возврат товаров

Гендиректор Wildberries Бакальчук: маркетплейс не планирует отменять платный возврат товаров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что маркетплейс не будет отменять платный возврат товаров. Об этом она сообщила журналистам в четверг, 1 июня, в кулуарах форума «Неделя российского ретейла – 2023».

По ее словам, такое решение обусловлено тем, что при отмене такой функции нарушится баланс интересов покупателей и продавцов. Бакальчук подчеркнула, что компания стремится соблюдать интересы всех сторон.

«С одной стороны, клиент может заказывать много из-за того, что не всегда угадывает свой размер. С другой стороны, есть интересы продавцов платформы, которые страдают из-за многочисленных примерок и перевозок своего товара», — пояснила гендиректор Wildberries.

Даром покати: Wildberries вынуждают полностью отменить плату за возврат товаров
Есть ли шансы у предложенной общественниками инициативы и были ли прецеденты

Ранее, 7 февраля, «Общественная потребительская инициатива» обратилась в Роспотребнадзор с предложением заставить online-продавца Wildberries отказаться от платной доставки качественного товара обратно продавцу. Например, если человеку привезли не подходящую по размеру продукцию и он решил не покупать ее.

Wildberries тестирует программу ответственных покупок с 2021 года. В компании «Известиям» рассказали, что покупатели стали чаще совершать осознанные заказы, количество брака уменьшилось на 30%, вещи стали приходить в хорошем состоянии без многочисленных примерок.

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