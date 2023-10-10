Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
Форум ООН по управлению интернетом стартовал в Японии
Мир
Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии
Экономика
ЦБ презентует обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей 16 октября
Мир
Лидеры ХАМАС отказались от переговоров о заложниках до окончания боевых действий
Мир
ВОЗ призвала открыть гуманитарный коридор в сектор Газа
Экономика
Минфин поддержал курс рубля продажей валюты на 5,3 млрд рублей
Мир
В ООН осудили решение Израиля о блокаде сектора Газа
Происшествия
Лифт с 14 людьми сорвался в шахту в пермской больнице
Общество
Глава Подольска умер на 48-м году жизни
Общество
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
Происшествия
В Кузбассе эвакуировали горняков из-за пожара на шахте
Мир
В секторе Газа в результате авиаудара погибли двое палестинских журналистов
Общество
СК завершил расследование дела Треповой о теракте в Петербурге
Культура
Третьяковская галерея впервые показала публике свой самый крупный экспонат

Житель Архангельска набросился на школьницу на улице и попытался ее задушить

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Архангельска набросился на улице на 12-летнюю школьницу и попытался ее задушить. Об этом рассказал источник «Известий» во вторник, 10 октября.

Он уточнил, что инцидент произошел на Краснофлотской улице. С сообщением об этом обратилась в полицию местная жительница.

«По ее словам, мужчина напал около дома на девочку и начал душить ее», — сказал источник. Он сообщил, что нападавший был оперативно задержан. Им оказался 37-летний житель города, который в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что во время нападения злоумышленник накинул на шею девочки удавку, но завершить задуманное ему не удалось благодаря прохожим, которые помогли школьнице освободиться.

Как выяснилось, мужчина ранее был судим за разбой, грабеж, истязание и угрозу убийством.

Живой товар: россияне украли троих детей у матерей и продали цыганам
Перед судом предстанут и продавцы, и покупатели

7 октября в Омской области двухлетняя девочка, которая ранее пропала в городе Исилькуль, была найдена мертвой в колодце с водой. По данному факту проводится проверка. По предварительной информации, в субботу днем девочка гуляла во дворе с шестилетней сестрой и четырехлетним братом, пока ее мать находилась дома с восьмимесячной дочерью. Женщина периодически выходила во двор для присмотра за детьми. С наступлением темноты обнаружилась пропажа девочки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023