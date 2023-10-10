Житель Архангельска набросился на школьницу на улице и попытался ее задушить

Житель Архангельска набросился на улице на 12-летнюю школьницу и попытался ее задушить. Об этом рассказал источник «Известий» во вторник, 10 октября.

Он уточнил, что инцидент произошел на Краснофлотской улице. С сообщением об этом обратилась в полицию местная жительница.

«По ее словам, мужчина напал около дома на девочку и начал душить ее», — сказал источник. Он сообщил, что нападавший был оперативно задержан. Им оказался 37-летний житель города, который в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что во время нападения злоумышленник накинул на шею девочки удавку, но завершить задуманное ему не удалось благодаря прохожим, которые помогли школьнице освободиться.

Как выяснилось, мужчина ранее был судим за разбой, грабеж, истязание и угрозу убийством.

7 октября в Омской области двухлетняя девочка, которая ранее пропала в городе Исилькуль, была найдена мертвой в колодце с водой. По данному факту проводится проверка. По предварительной информации, в субботу днем девочка гуляла во дворе с шестилетней сестрой и четырехлетним братом, пока ее мать находилась дома с восьмимесячной дочерью. Женщина периодически выходила во двор для присмотра за детьми. С наступлением темноты обнаружилась пропажа девочки.