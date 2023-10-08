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В Омской области пропавшую двухлетнюю девочку нашли мертвой

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Фото: Прокуратура Омской области
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Двухлетняя девочка, которая ранее пропала в городе Исилькуль Омской области, была найдена мертвой в колодце с водой. По данному факту проводится проверка, сообщается 7 октября на официальном сайте региональной прокуратуры.

По предварительной информации, в субботу днем девочка гуляла во дворе с шестилетней сестрой и четырехлетним братом, пока ее мать находилась дома с восьмимесячной дочерью. Женщина периодически выходила во двор для присмотра за детьми. С наступлением темноты обнаружилась пропажа девочки.

Далее в ходе организованных с супругом и соседями женщины поисков тело ребенка было найдено в колодце с водой. Семья девочки характеризуется как благополучная.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства должностными лицами органов местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации. Также будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию системы водоснабжения.

Ранее, 26 сентября, сотрудникам МЧС в Хакасии удалось найти живыми в тайге пятерых пропавших подростков.

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