Юрист рассказала, когда жильцы могут потребовать от УК перерасчет за ЖКУ

Недобросовестные управляющие компании (УК) могут пользоваться неосведомленностью жильцов и продолжать начислять плату за услуги даже при их отсутствии, предупредила генеральный директор юридической компании «Каспея Групп» Янита Цвик. О том, в каких случаях граждане могут потребовать перерасчет за ЖКУ, она рассказала «Известиям» 10 октября.

Ранее в этот день сообщалось, что лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил внести изменения в Жилищный кодекс, предполагающие проведение раз в полгода независимого аудита и экспертизы тарифов ЖКУ, указанных в платежных квитанциях. По мнению авторов инициативы, это «позволит предупредить произвол управляющих компаний и необоснованное завышение тарифов». Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму 10 октября.

«Существует ряд оснований, при которых жильцы могут потребовать перерасчета сумм за коммунальные услуги. Например, при отсутствии жильцов (в связи с нахождением в командировке, отпуске и так далее), в случае некачественного оказания услуг, уменьшения числа жильцов, отсутствия (длительный перерыв в подаче) услуг», — рассказала Цвик.

Также, по ее словам, граждане могут потребовать перерасчета в случае некачественного оказания коммунальных услуг. Для проведения перерасчета необходимо произвести замеры, сравнивать полученные показатели с нормативными и составить акт, после чего подать указанные документы для перерасчета.

Комментируя инициативу Слуцкого, Цвик отметила, что проведение аудита тарифов ЖКУ в управляющих компаниях снизит риски недобросовестного поведения управляющих организаций при формировании цен на тарифы и дисциплинирует тарифную политику на услуги ЖКУ по всей России.

«Однако открытым остается вопрос об аудиторских организациях, порядке и сроках предполагаемого аудита, а также его периодичности», — подчеркнула она.

При этом юрист обратила внимание, что это лишь одна из возможных мер.

«Следует помнить, что собственники жилых помещений вправе в случае наличия жалоб обращаться с соответствующими заявлениями в УК. Но управляющая компания — не последняя инстанция в решении проблем. В случае невозможности решения вопроса в управляющей компании граждане всегда могут обратиться в органы государственного жилищного надзора», — добавила Цвик.

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