В Госдуме предложили регулярно проводить независимый аудит тарифов ЖКУ

Проводить ежегодный независимый аудит и экспертизу тарифов ЖКУ, указанных в платежных квитанциях, предлагает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Законопроект о соответствующих изменениях в Жилищный кодекс внесут в Госдуму 10 октября. Он также получит оценку правительства.

«Проведение аудита позволит предупредить произвол управляющих компаний и необоснованное завышение тарифов. Предлагаемая мера позволит не только контролировать работу управляющих компаний и иных участвующих в расчетах организаций, но и люди будут уверены в том, что они не переплачивают», — сказал Леонид Слуцкий «Известиям».

Независимый аудит позволит в случае выявленных нарушений провести перерасчет платы за ЖКУ, отказаться от обслуживания и сменить организацию. В ряде случаев предусмотрен штраф в размере 50% от суммы завышения, а также возбуждение уголовного дела по факту растраты, подчеркнули авторы законопроекта.

По мнению авторов инициативы, проверку должна проводить независимая аудиторская организация, которую тот или иной субъект будет отбирать по результатам конкурса. Ввести проверки предлагается с 2024 года.



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Тарифная клетка: цифры в платежках за ЖКУ хотят проверять раз в полгода