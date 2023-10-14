Затеряться в Багдаде: первые впечатления от Assassin’s Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage стала для компании Ubisoft своеобразным возвращением к корням, ведь действие первой части легендарной игровой франшизы тоже разворачивается на Востоке. Mirage уже протестировало немало критиков и блогеров. Стоит ли новое путешествие того, чтобы окунуться в него уже сейчас, разбирались «Известия».

Концепция

Mirage отсылает игроков к истокам серии в том числе своим подходом. В отличие от Assassin's Creed Valhalla, где акцент был сделан на открытии бескрайних просторов, Mirage предлагает сфокусированное повествование, которое старается соответствовать главным темам самой первой игры Assassin's Creed — расследованиям, скрытности и тайным убийствам.

Графика и атмосфера

В плане красоты картинки Mirage не отстает от предыдущих игр серии и даже старается превзойти их. Качественная анимация, кинематографичные ракурсы камеры и композиции кадров приковывают взгляд к экрану, а глубокая работа с тенями и светом реалистично передает разные нюансы окружения во все моменты дня и ночи — от полуденного зноя до легких сумерек.

Фото: Ubisoft

Главное достоинство игры — Багдад IX века, в котором и разворачивается сюжет. Город здесь практически отдельный персонаж. В прошлых частях Assassin's Creed были и интересные локации, и потрясающие копии исторических объектов, но всё же с Багдадом у разработчиков получилось достичь особенной глубины и детализации. Великолепные фонтаны, ползучие растения на древней кладке, плантации и сады соседствуют с мрачными трущобами и грязными переулками. Каждый район города обладает яркой индивидуальностью. В дизайне окружения присутствует множество антуражных объектов и деталей, в том числе и внутри помещений. Детализация не снижается и когда герою необходимо подниматься на другие уровни города, например на крыши. Практически никакой игровой город не может существовать без NPC, и в этом отношении Багдад в Mirage можно только похвалить. В игре большая плотность самых разных персонажей второго плана — как квестовых, так и статистов.

За пределами города тоже есть чем заняться. Игра начинается в небольшом поселении недалеко от Багдада, а кроме того, в округе есть несколько разных локаций с дикой природой. Работа со звуком впечатляет — благодаря кропотливому саунд-дизайну в Багдаде создается атмосфера шумного средневекового города, перекрестка торговых путей. Озвучка персонажей, по крайней мере на английском языке, также не подкачала и не уступает предыдущим частям. Из любопытного — в визуальных настройках можно включить цветовой фильтр, который придаст ностальгический вид графике из первой игры Assassin's Creed.

Игровой процесс

Геймеры исследуют мир Mirage типичным для серии способом. Орлиное Зрение позволяет находить интересные места и врагов. Фирменный ассасинский паркур в Mirage по-прежнему на высоте — игра предлагает много разных траекторий перемещения для достижения целей. В плане боя новый «Ассасин» снова стал тем, чем и был изначально, — игрой про скрытного убийцу . На выбор игрока богатый арсенал оружия, которое отвлекает врагов или бесшумно убивает жертв, — метательные дротики, ножи, дымовые бомбы.

Фото: Ubisoft

Открытый бой в отличие от последних игр серии здесь стал нежелательным средством взаимодействия. Раскидывать толпы противников буквально через несколько часов геймплея не получится. Справиться сразу с несколькими врагами лицом к лицу сложно, игра поощряет скрытные атаки. Как и раньше, доступны разнообразные костюмы и оружие, которые можно улучшать, а также интересные комбо, делающие работу ассасина смертоносной и завораживающей.

Даже самого талантливого убийцу рано или поздно начнут подозревать и искать. В Mirage есть три уровня розыска. На первом — героя начинают замечать рядовые жители, на втором — к охоте подключаются городские стражники и лучники, а на третьем — за головой ассасина начинает охоту элитный отряд воинов, который очень непросто обезвредить. Система розыска реализована натуралистично — скрываться от взглядов зорких горожан и стражи всё так же захватывающе. Снизить уровень розыска можно традиционным способом: срывая плакаты или подкупая глашатаев.

Выполнить миссии в Mirage чаще всего можно несколькими путями. Этой части Assassin`s Creed удается главное для хорошего ролевого приключения — создать качественное погружение, дать игроку затеряться на улицах шумного Багдада, почувствовать себя одновременно самым опасным человеком города и самым преследуемым.

Сюжет

Mirage можно назвать предысторией к «викингской» части серии. С главным ее героем Басимом игроки уже встречались в Valhalla. Басим присоединяется к Ордену аcсасинов и постепенно раскрывает свой потенциал. На старте герой — молодой вор, перебивающийся случайными аферами в Анбаре, городке неподалеку от Багдада. Басим становится сильнее, получая новые ранги ассасинов по мере прохождения основного сюжета. Помимо большой истории игра, как и раньше, предлагает достаточно сторонних квестов — главное, не лениться исследовать отметки на карте . Многие из них будут вести к историческим достопримечательностям Багдада, так что в какой-то мере Mirage можно считать виртуальной экскурсией.

Фото: Ubisoft

История Басима не привносит принципиально ничего нового в повествование Valhalla и может разочаровать тех, кто ждал от Mirage сюжетных откровений. Это всё то же приключение, посвященное противостоянию древних орденов, к тому же сознательно копирующее самую первую игру Asaasin`s Creed. Но для истинных поклонников серии, соскучившихся по «настоящим» ассасинам, Mirage может стать одновременно и глотком свежего воздуха, и ностальгическим взглядом в прошлое.

Рекомендуемые системные требования Assassin’s Creed Mirage

Процессор: Intel® Core™ i7-8700K / AMD Ryzen™ 5 3600

Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti / NVIDIA® GeForce® RTX 3050 / AMD Radeon RX 5600 XT

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 40 ГБ SSD

Операционная система: Windows 10/11 64-разрядная