 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии заявили об условиях вступления Украины в ЕС
Мир
В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта
Мир
В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных
Мир
В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км
Мир
Египет может открыть проход на свою территорию беженцам из сектора Газа
Мир
Politico узнала о планах Азербайджана вторгнуться в Армению
Мир
У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора
Мир
Боевики ВСУ указали на зависимость поддержки Украины от выборов в США
Мир
Постпред КНР при ООН Цзюнь поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 14 октября
Мир
Силы ПВО Израиля перехватили неопознанные цели над Хайфой
Мир
Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле
Мир
Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны
/

Затеряться в Багдаде: первые впечатления от Assassin’s Creed Mirage

Игра может стать одновременно и глотком свежего воздуха, и ностальгическим взглядом в прошлое
Фото: Ubisoft
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Assassin's Creed Mirage стала для компании Ubisoft своеобразным возвращением к корням, ведь действие первой части легендарной игровой франшизы тоже разворачивается на Востоке. Mirage уже протестировало немало критиков и блогеров. Стоит ли новое путешествие того, чтобы окунуться в него уже сейчас, разбирались «Известия».

Концепция

Mirage отсылает игроков к истокам серии в том числе своим подходом. В отличие от Assassin's Creed Valhalla, где акцент был сделан на открытии бескрайних просторов, Mirage предлагает сфокусированное повествование, которое старается соответствовать главным темам самой первой игры Assassin's Creed — расследованиям, скрытности и тайным убийствам.

Графика и атмосфера

В плане красоты картинки Mirage не отстает от предыдущих игр серии и даже старается превзойти их. Качественная анимация, кинематографичные ракурсы камеры и композиции кадров приковывают взгляд к экрану, а глубокая работа с тенями и светом реалистично передает разные нюансы окружения во все моменты дня и ночи — от полуденного зноя до легких сумерек.

Assassin's Creed Mirage
Фото: Ubisoft

Главное достоинство игры — Багдад IX века, в котором и разворачивается сюжет. Город здесь практически отдельный персонаж. В прошлых частях Assassin's Creed были и интересные локации, и потрясающие копии исторических объектов, но всё же с Багдадом у разработчиков получилось достичь особенной глубины и детализации. Великолепные фонтаны, ползучие растения на древней кладке, плантации и сады соседствуют с мрачными трущобами и грязными переулками. Каждый район города обладает яркой индивидуальностью. В дизайне окружения присутствует множество антуражных объектов и деталей, в том числе и внутри помещений. Детализация не снижается и когда герою необходимо подниматься на другие уровни города, например на крыши. Практически никакой игровой город не может существовать без NPC, и в этом отношении Багдад в Mirage можно только похвалить. В игре большая плотность самых разных персонажей второго плана — как квестовых, так и статистов.

За пределами города тоже есть чем заняться. Игра начинается в небольшом поселении недалеко от Багдада, а кроме того, в округе есть несколько разных локаций с дикой природой. Работа со звуком впечатляет — благодаря кропотливому саунд-дизайну в Багдаде создается атмосфера шумного средневекового города, перекрестка торговых путей. Озвучка персонажей, по крайней мере на английском языке, также не подкачала и не уступает предыдущим частям. Из любопытного — в визуальных настройках можно включить цветовой фильтр, который придаст ностальгический вид графике из первой игры Assassin's Creed.

О, дивный клинок: Assasin's Creed Mirage — трип в Багдад Средних веков
Возвращение к формуле из классических игр серии не обеспечило релизу хорошие отзывы

Игровой процесс

Геймеры исследуют мир Mirage типичным для серии способом. Орлиное Зрение позволяет находить интересные места и врагов. Фирменный ассасинский паркур в Mirage по-прежнему на высоте — игра предлагает много разных траекторий перемещения для достижения целей. В плане боя новый «Ассасин» снова стал тем, чем и был изначально, — игрой про скрытного убийцу. На выбор игрока богатый арсенал оружия, которое отвлекает врагов или бесшумно убивает жертв, — метательные дротики, ножи, дымовые бомбы.

Assassin's Creed Mirage
Фото: Ubisoft

Открытый бой в отличие от последних игр серии здесь стал нежелательным средством взаимодействия. Раскидывать толпы противников буквально через несколько часов геймплея не получится. Справиться сразу с несколькими врагами лицом к лицу сложно, игра поощряет скрытные атаки. Как и раньше, доступны разнообразные костюмы и оружие, которые можно улучшать, а также интересные комбо, делающие работу ассасина смертоносной и завораживающей.

Даже самого талантливого убийцу рано или поздно начнут подозревать и искать. В Mirage есть три уровня розыска. На первом — героя начинают замечать рядовые жители, на втором — к охоте подключаются городские стражники и лучники, а на третьем — за головой ассасина начинает охоту элитный отряд воинов, который очень непросто обезвредить. Система розыска реализована натуралистично — скрываться от взглядов зорких горожан и стражи всё так же захватывающе. Снизить уровень розыска можно традиционным способом: срывая плакаты или подкупая глашатаев.

Выполнить миссии в Mirage чаще всего можно несколькими путями. Этой части Assassin`s Creed удается главное для хорошего ролевого приключения — создать качественное погружение, дать игроку затеряться на улицах шумного Багдада, почувствовать себя одновременно самым опасным человеком города и самым преследуемым.

Сюжет

Mirage можно назвать предысторией к «викингской» части серии. С главным ее героем Басимом игроки уже встречались в Valhalla. Басим присоединяется к Ордену аcсасинов и постепенно раскрывает свой потенциал. На старте герой — молодой вор, перебивающийся случайными аферами в Анбаре, городке неподалеку от Багдада. Басим становится сильнее, получая новые ранги ассасинов по мере прохождения основного сюжета. Помимо большой истории игра, как и раньше, предлагает достаточно сторонних квестов — главное, не лениться исследовать отметки на карте. Многие из них будут вести к историческим достопримечательностям Багдада, так что в какой-то мере Mirage можно считать виртуальной экскурсией.

Assassin's Creed Mirage
Фото: Ubisoft

История Басима не привносит принципиально ничего нового в повествование Valhalla и может разочаровать тех, кто ждал от Mirage сюжетных откровений. Это всё то же приключение, посвященное противостоянию древних орденов, к тому же сознательно копирующее самую первую игру Asaasin`s Creed. Но для истинных поклонников серии, соскучившихся по «настоящим» ассасинам, Mirage может стать одновременно и глотком свежего воздуха, и ностальгическим взглядом в прошлое.

Рекомендуемые системные требования Assassin’s Creed Mirage

Процессор: Intel® Core™ i7-8700K / AMD Ryzen™ 5 3600

Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti / NVIDIA® GeForce® RTX 3050 / AMD Radeon RX 5600 XT

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 40 ГБ SSD

Операционная система: Windows 10/11 64-разрядная

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир