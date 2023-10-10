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МЭР спрогнозировал падение спроса на кадры в агросекторе и торговле

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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К 2030 году в России сократится спрос на рабочую силу в ряде отраслей. Об этом 10 октября портал РБК, получивший в распоряжение документы с соответствующим прогнозом Минэкономразвития.

Согласно данным ведомства, спрос на кадры в сельском хозяйстве снизится на 300 тыс. человек, в торговле — на 200 тыс. человек. В финансовой и страховой деятельности, а также в сфере недвижимости падение спроса составит по 100 тыс. человек.

В то же время Минэкономразвития спрогнозировал рост спроса на рабочую силу в обрабатывающих производствах (на 500 тыс. человек), в здравоохранении (400 тыс.), в транспортировке и хранении (400 тыс.), в науке (300 тыс.), в сфере информационных технологий и связи (200 тыс.).

В общей сложности министерство прогнозирует, что к 2030 году потребность в кадрах составит 73,1 млн человек.

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25 сентября министр экономического развития страны Максим Решетников заявил, что российской экономике к 2030 году потребуется дополнительно 2,3 млн кадров. По его словам, удовлетворить спрос возможно благодаря увеличению пенсионного возраста, привлечению молодежи, росту производительности труда и привлечению мигрантов.

Ранее, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по рынку труда отметил, что в стране наблюдается рекордно низкая безработица, и уточнил, что это один из важнейших индикаторов эффективности экономической политики. При этом он заявил, что системной задачей для России является переход к экономике высоких заработных плат. По его словам, зарплаты в стране выросли на 10,5% по итогам июля. Глава государства подчеркнул, что такая тенденция должна быть поддержана и сохранена.

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