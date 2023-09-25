Решетников рассказал о потребности экономики РФ в новых кадрах

Российской экономике к 2030 году потребуется дополнительно 2,3 млн кадров, об этом сказал министр экономического развития страны Максим Решетников в ходе пленарного заседания в Совете Федерации 25 сентября, передает корреспондент «Известий».

«Из них половину мы закроем внутренними ресурсами, благодаря накопленному эффекту от пенсионной реформы, а также благодаря повышению занятости молодежи. Вторую половину предстоит закрыть с помощью роста производительности труда, а также за счет миграционного притока», — отметил министр.

Чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики может помешать привлечению инвестиций и насыщению внутреннего рынка продукцией, добавил Решетников.

Текущий бюджетный процесс заставил достаточно сильно пересмотреть приоритеты, в том числе в сторону поддержки промышленности, указал он.

Ранее, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по рынку труда отметил, что в стране наблюдается рекордно низкая безработица, и уточнил, что это один из важнейших индикаторов эффективности экономической политики. При этом он заявил, что системной задачей для России является переход к экономике высоких заработных плат. По его словам, зарплаты в стране выросли на 10,5% по итогам июля. Глава государства подчеркнул, что такая тенденция должна быть поддержана и сохранена.