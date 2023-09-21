Путин назвал переход к экономике высоких зарплат системной задачей властей

Системной задачей для России является переход к экономике высоких заработных плат. Об этом 21 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по рынку труда.

«Выступая на Петербургском экономическом форуме, уже говорил о нашей системной задаче, а именно — в горизонте текущего десятилетия перейти к экономике высоких заработных плат. Это важнейший ориентир для отечественных компаний и, безусловно, для всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики», — заявил президент.

По словам Путина, зарплаты в стране выросли на 10,5% по итогам июля. Российский лидер отметил, что такая тенденция должна быть поддержана и сохранена.

Чтобы достичь цели по переходу к экономике высоких зарплат, необходимо нарастить усилия по подготовке кадров, а также оценивать, спрос на каких специалистов растет, добавил президент. Для проведения такой оценки глава государства объявил о создании пятилетнего прогноза по потребностям в кадрах. Первый прогноз появится уже в 2024 году.

16 июня Путин также говорил, что российская экономика должна стать «экономикой высоких зарплат». Он подчеркнул, что расширение экономических возможностей России, ее потенциала должно быть прямо связано с повышением благополучия граждан.

Также глава государства отмечал, что минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2024 года повысят на 18,5%, а к 2030 году он должен вырасти как минимум вдвое.

5 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум, составив 3,3%. Она добавила, что при этом на портале «Работа России» в настоящий момент предлагается более 1,8 млн вакансий.