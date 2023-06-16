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Путин заявил, что российская экономика должна стать «экономикой высоких зарплат»

Путин: российская экономика должна стать «экономикой высоких зарплат»
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Российская экономика должна стать «экономикой высоких зарплат». Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат с новыми требованиями к системе профессионального образования, с повышением производительности труда, в том числе на основе автоматизации и новых систем управления, с качественными современными рабочими местами и условиями труда», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что расширение экономических возможностей России, ее потенциала должно быть прямо связано с повышением благополучия граждан. Именно в этом и состоит воплощение экономического роста, подчеркнул Путин.

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Также глава государства сообщил, что минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2024 года повысят на 18,5%, а к 2030 году он должен вырасти как минимум вдвое.

5 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум, составив 3,3%. Она добавила, что при этом на портале «Работа России» в настоящий момент предлагается более 1,8 млн вакансий.

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