Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта
Происшествия
Свыше 73 тыс. абонентов в Донецке остались без света после обстрела ВСУ
Общество
Не имеющие русских аналогов иностранные слова включат в словарь
Общество
Мэр Новой Каховки сообщил о поднятии уровня воды до 11 м в районе ГЭС
Общество
Из Белгородской области вывезли почти 60 тыс. человек
Общество
Дело о теракте возбуждено по факту разрушения Каховской ГЭС
Общество
В Кремле опровергли данные о введении военного положения в приграничных регионах
Происшествия
Во Владивостоке пропали двое граждан КНДР
Общество
Торговая сеть «Ашан» подтвердила утечку данных клиентов
Общество
Режим ЧС введен после атаки на Каховскую ГЭС
Происшествия
В Москве на Каширском шоссе произошел пожар на стройке
Происшествия
Вода начала поступать на улицы Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС

Путин обратил внимание на отток населения из Магаданской области

Сколько зарабатывают вахтовики и почему зелень в регионе оказалась дороже мяса
0
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень зарплат в Магаданской области в среднем выше показателей по России, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором региона Сергеем Носовым 6 июня в Кремле. Несмотря на это, регион сталкивается с проблемой оттока населения. Сколько можно заработать в субъекте и какая стипендия там у студентов — в материале «Известий»

О чем еще говорилось на встрече

Объем инвестиций в Магаданскую область увеличился на 36% за счет поступлений как в горнорудную и рыбную отрасли, так и в сельское хозяйство, туризм и энергетику, сказал Сергей Носов. По словам губернатора, субъект поднялся с 53–54-го места на 14-е в рейтинге привлекательности инвестиций. Отдельно развивается золотодобывающее производство: регион намерен побороться за первое место в общей добыче драгметалла. «Мы прирастаем фактически на 20% по объемам и, как говорится, поборемся за первое место в общей добыче золота, хотя сегодня занимаем первое место только по рассыпному», — рассказал он.

Уровень зарплат в Магаданской области, впрочем, как и цен, «повыше, чем в среднем по стране», констатировал Владимир Путин. При этом он отметил, что отток населения продолжается. Губернатор пояснил, что высокие доходы в регионе в основном у вахтовиков и сезонных рабочих. К примеру, в сфере золотодобывающей отрасли за сезон работники получают свыше 300 тыс. рублей. Высокие зарплаты также у операторов агрегатов и машин. «Но они увозят эти деньги все из Магадана, из Магаданской области», — пояснил губернатор.

Однако и уровень бедности в области наиболее низкий в РФ, уточнил Сергей Носов. К примеру, у студентов специальных технических училищ, техникумов и лицеев стипендия достигает 23 тыс. рублей. Это, в свою очередь, спровоцировало востребованность самих учебных заведений, куда едут поступать не только местные студенты, но и молодые люди из соседних регионов.

Отдельно глава государства обратил внимание на проблемы с системой ЖКХ. Однако губернатор поспешил ответить, что «она везде проблема», намекая и на другие регионы. Владимир Путин всё же уточнил, что «везде по-разному». При этом Сергей Носов подчеркнул, что в этой сфере в регионе уже намечена большая модернизация.

Губернатор также рассказал, что в 2023 году завершается восстановление знаменитого на Дальнем Востоке санатория «Талая». При этом частный предприниматель на горячих источниках поставил голландские теплицы. «Сегодня мы клубнику даже выращиваем в этих теплицах, не только помидоры и огурцы. Для нас это очень важно, для колымчан, особенно зелень, потому что здесь мы в потреблении отстаем и завоз ее достаточно дорог, даже дороже, чем мяса», — отметил губернатор.

В конце встречи Сергей Носов обратился к президенту за поддержкой своей кандидатуры на грядущих выборах. Глава РФ отреагировал положительно, подчеркнув: самое главное — это поддержка людей. «Я думаю, что, несмотря на то что многое сделать удалось и, как вы правильно сказали, еще больше нужно будет сделать, все-таки выборы есть выборы, и я бы вам порекомендовал напрямую работать с людьми и послушать людей, чего бы они от вас ожидали, чего бы они хотели как результата вашей работы», — ответил Владимир Путин.

В этот же день Владимир Путин наградил орденом Мужества писателя и политика Захара Прилепина, который был ранен 6 мая в результате покушения при взрыве автомобиля в Нижегородской области. В соответствии с указом, писатель удостоен награды «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга». Его погибший при взрыве соратник Александр Шубин награжден орденом Мужества посмертно, следует из указа президента.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023