Путин обратил внимание на отток населения из Магаданской области

Уровень зарплат в Магаданской области в среднем выше показателей по России, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором региона Сергеем Носовым 6 июня в Кремле. Несмотря на это, регион сталкивается с проблемой оттока населения. Сколько можно заработать в субъекте и какая стипендия там у студентов — в материале «Известий»

О чем еще говорилось на встрече

Объем инвестиций в Магаданскую область увеличился на 36% за счет поступлений как в горнорудную и рыбную отрасли, так и в сельское хозяйство, туризм и энергетику, сказал Сергей Носов. По словам губернатора, субъект поднялся с 53–54-го места на 14-е в рейтинге привлекательности инвестиций. Отдельно развивается золотодобывающее производство: регион намерен побороться за первое место в общей добыче драгметалла. «Мы прирастаем фактически на 20% по объемам и, как говорится, поборемся за первое место в общей добыче золота, хотя сегодня занимаем первое место только по рассыпному», — рассказал он.

Уровень зарплат в Магаданской области, впрочем, как и цен, «повыше, чем в среднем по стране», констатировал Владимир Путин. При этом он отметил, что отток населения продолжается. Губернатор пояснил, что высокие доходы в регионе в основном у вахтовиков и сезонных рабочих. К примеру, в сфере золотодобывающей отрасли за сезон работники получают свыше 300 тыс. рублей. Высокие зарплаты также у операторов агрегатов и машин. «Но они увозят эти деньги все из Магадана, из Магаданской области», — пояснил губернатор.

Однако и уровень бедности в области наиболее низкий в РФ, уточнил Сергей Носов. К примеру, у студентов специальных технических училищ, техникумов и лицеев стипендия достигает 23 тыс. рублей. Это, в свою очередь, спровоцировало востребованность самих учебных заведений, куда едут поступать не только местные студенты, но и молодые люди из соседних регионов.

Отдельно глава государства обратил внимание на проблемы с системой ЖКХ. Однако губернатор поспешил ответить, что «она везде проблема», намекая и на другие регионы. Владимир Путин всё же уточнил, что «везде по-разному». При этом Сергей Носов подчеркнул, что в этой сфере в регионе уже намечена большая модернизация.

Губернатор также рассказал, что в 2023 году завершается восстановление знаменитого на Дальнем Востоке санатория «Талая». При этом частный предприниматель на горячих источниках поставил голландские теплицы. «Сегодня мы клубнику даже выращиваем в этих теплицах, не только помидоры и огурцы. Для нас это очень важно, для колымчан, особенно зелень, потому что здесь мы в потреблении отстаем и завоз ее достаточно дорог, даже дороже, чем мяса», — отметил губернатор.

В конце встречи Сергей Носов обратился к президенту за поддержкой своей кандидатуры на грядущих выборах. Глава РФ отреагировал положительно, подчеркнув: самое главное — это поддержка людей. «Я думаю, что, несмотря на то что многое сделать удалось и, как вы правильно сказали, еще больше нужно будет сделать, все-таки выборы есть выборы, и я бы вам порекомендовал напрямую работать с людьми и послушать людей, чего бы они от вас ожидали, чего бы они хотели как результата вашей работы», — ответил Владимир Путин.

В этот же день Владимир Путин наградил орденом Мужества писателя и политика Захара Прилепина, который был ранен 6 мая в результате покушения при взрыве автомобиля в Нижегородской области. В соответствии с указом, писатель удостоен награды «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга». Его погибший при взрыве соратник Александр Шубин награжден орденом Мужества посмертно, следует из указа президента.