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В Госдуме оценили намерение Финляндии облегчить изъятие недвижимости россиян

Белик: желание Хельсинки облегчить изъятие недвижимости россиян — рейдерский захват
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Стремление властей Финляндии облегчить процесс изъятия недвижимости граждан РФ является рейдерским захватом. Об этом во вторник, 10 октября, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Он объяснил, что финское правительство создало такие условия, когда россиянам становится очень сложно оплачивать налоги на имущество и производить иные платежи за ту недвижимость, которая находится, к примеру, в Хельсинки или любом другом городе Финляндии.

«Это типичный захват чужой собственности, можно сказать, рейдерский захват. <...> Поэтому здесь на лицо очевидно выстроенная схема — сначала создать проблему для оплаты, а потом конфисковать имущество российских граждан», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Кроме того, по мнению Белика, данное решение приведет к большему похолоданию отношений между Россией и Финляндией.

«В любом случае, как вы знаете, ни одно недружественное решение не остается без ответа», — резюмировал он.

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Накануне телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на министра юстиции страны Лину Мери сообщило, что власти Финляндии планируют облегчить процесс изъятия недвижимости российских граждан. Произвести данное решение в исполнение планируется до конца срока полномочий кабмина в 2027 году, отмечала YLE.

10 сентября Еврокомиссия (ЕК) подтвердила нововведение в санкционном законодательстве, в рамках которого граждане РФ больше не смогут въезжать в страны Евросоюза (ЕС) на зарегистрированных в РФ автомобилях: это будет трактоваться как запрещенный импорт. С 16 сентября в связи с поддержкой Хельсинки рекомендации ЕК по новым санкциям Финляндия запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Пересекать границу не смогут машины вместимостью менее 10 пассажиров. До этого запреты для российских автомобилей ввели Эстония, Латвия, Литва и Германия.

Позднее, 20 сентября, финская таможня сообщила об исключениях из введенного запрета, отметив, что въезжать на личных автомобилях с российскими номерами по-прежнему смогут дипломаты, граждане ЕС, а также просители убежища. Также разрешен въезд в страну автобусам.

Санкционное давление на РФ усилилось на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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