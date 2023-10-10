Социальной сети «ВКонтакте» исполнилось 17 лет

Самой популярной соцсети в России «ВКонтакте» исполнилось 17 лет. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова 10 октября показала, как устроена работа социальной сети и какие идеи ее создатели планируют реализовать в ближайшее время.

Прошедший год был для соцсети прорывным: ее аудитория выросла на 12%, это больше 10 млн новых пользователей. Теперь в России их почти 85 млн, а по всему миру — больше сотни. За этот год соцсеть запустила приложение «VK Видео», где ролики ежедневно набирают около 2 млрд просмотров. Платформа, по сути, стала российским аналогом видеохостинга YouTube.

«Мы занимаемся тем, чтобы пользователю понравилось с первых дней пользоваться нашей соцсетью. Мне нравится работа в компании за прекрасные условия труда и практически безграничные возможности как-то влиять на продукт», — отметил руководитель отдела разработки в команде новых пользователей и онбординга Евгений Мурашкин.

Пространство офиса устроено с комфортом: работать можно лежа на пуфике или на 22-м этаже с панорамным видом на Москву. Сотрудники офиса «ВКонтакте» показали, чем занимаются во время перерыва. Программисты играют в настольный футбол, разминаются на баскетбольной площадке и в тренажерном зале. В спортивной зоне можно поиграть в настольный теннис или подтянуться на кольцах, там есть всё — от боксерских перчаток до гантелей. Кроме того, там есть музыкальные инструменты, на которых можно поиграть.

«Из доступных мне инструментов есть только бубен, но сотрудники могут выбрать любые инструменты — и бас-гитару, и акустику. Есть даже укулеле и скрипка», — отметил руководитель партнерского маркетинга «ВКонтакте» Павел Белов.

Соцсеть подготовила для пользователей призы к своему дню рождения. Россияне могут выиграть MacBook, GoPro, Dyson.

Ранее, 20 сентября, «ВКонтакте» презентовала приложение «VK Видео», которое может стать полноценной альтернативой крупнейшему мировому видеохостингу YouTube. Приложение предлагает пользователю не только смотреть стримы блогеров и различные ролики, но еще позволяет каждому юзеру загружать на платформу собственные видео.

Позже, 25 сентября, сервис «VK Музыка» запустила раздел с аудиокнигами. В каталоге доступны классика, современная проза, детская литература, а также бестселлеры, аудиокниги жанров нон-фикшен и new adult. Кроме того, там доступен эксклюзивный контент — темное фэнтези Ребекки Яррос «Четвертое крыло». Также только на платформе можно прослушать трилогию Юваля Ноя Харари «Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века» в озвучке Сергея Бурунова и Михаила Хрусталева.