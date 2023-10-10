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Социальной сети «ВКонтакте» исполнилось 17 лет

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Фото: пресс-служба ВКонтакте
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Самой популярной соцсети в России «ВКонтакте» исполнилось 17 лет. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова 10 октября показала, как устроена работа социальной сети и какие идеи ее создатели планируют реализовать в ближайшее время.

Прошедший год был для соцсети прорывным: ее аудитория выросла на 12%, это больше 10 млн новых пользователей. Теперь в России их почти 85 млн, а по всему миру — больше сотни. За этот год соцсеть запустила приложение «VK Видео», где ролики ежедневно набирают около 2 млрд просмотров. Платформа, по сути, стала российским аналогом видеохостинга YouTube.

«Мы занимаемся тем, чтобы пользователю понравилось с первых дней пользоваться нашей соцсетью. Мне нравится работа в компании за прекрасные условия труда и практически безграничные возможности как-то влиять на продукт», — отметил руководитель отдела разработки в команде новых пользователей и онбординга Евгений Мурашкин.

Пространство офиса устроено с комфортом: работать можно лежа на пуфике или на 22-м этаже с панорамным видом на Москву. Сотрудники офиса «ВКонтакте» показали, чем занимаются во время перерыва. Программисты играют в настольный футбол, разминаются на баскетбольной площадке и в тренажерном зале. В спортивной зоне можно поиграть в настольный теннис или подтянуться на кольцах, там есть всё — от боксерских перчаток до гантелей. Кроме того, там есть музыкальные инструменты, на которых можно поиграть.

«Из доступных мне инструментов есть только бубен, но сотрудники могут выбрать любые инструменты — и бас-гитару, и акустику. Есть даже укулеле и скрипка», — отметил руководитель партнерского маркетинга «ВКонтакте» Павел Белов.

Соцсеть подготовила для пользователей призы к своему дню рождения. Россияне могут выиграть MacBook, GoPro, Dyson.

Камера с хранением: файлы с иностранных «облаков» можно будет перевести на VK
Кто и почему будет пользоваться этим сервисом

Ранее, 20 сентября, «ВКонтакте» презентовала приложение «VK Видео», которое может стать полноценной альтернативой крупнейшему мировому видеохостингу YouTube. Приложение предлагает пользователю не только смотреть стримы блогеров и различные ролики, но еще позволяет каждому юзеру загружать на платформу собственные видео.

Позже, 25 сентября, сервис «VK Музыка» запустила раздел с аудиокнигами. В каталоге доступны классика, современная проза, детская литература, а также бестселлеры, аудиокниги жанров нон-фикшен и new adult. Кроме того, там доступен эксклюзивный контент — темное фэнтези Ребекки Яррос «Четвертое крыло». Также только на платформе можно прослушать трилогию Юваля Ноя Харари «Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века» в озвучке Сергея Бурунова и Михаила Хрусталева.

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