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В России состоялась презентация приложения «VK Видео»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российская компания VK презентовала 20 сентября приложение «VK Видео», которое может стать полноценной альтернативой крупнейшему мировому видеохостингу YouTube. «VK Видео» уже доступно для скачивания.

Приложение предлагает пользователю не только смотреть стримы блогеров и различные ролики, но еще позволяет каждому юзеру загружать на платформу собственные видео.

«VK Видео» обладает функцией интеллектуального поиска, которая даст возможность пользователям познакомиться с новыми форматами видеоконтента, которые в том числе затрагивают такие темы, как изобретения, эксперименты и стендап.

По словам телеведущего Дмитрия Диброва, «VK Видео» в какой-то степени предоставляет ту же креативную свободу, которую получают и журналисты.

«По той концентрации молодых талантов и при этом молодых экспертов в области видеопродакшена, это оставляет далеко позади что-нибудь вокруг себя. И отчасти это мне напоминает 1987 год, когда мы сели делать «Взгляд», ― сказал он.

Камера с хранением: файлы с иностранных «облаков» можно будет перевести на VK
Кто и почему будет пользоваться этим сервисом

Ранее, 10 августа, социологи выяснили, что российские пользователи больше всего времени проводят во «ВКонтакте» среди всех социальных сетей и мессенджеров.

Согласно результатам опроса, российские пользователи в среднем проводят во «ВКонтакте» 129 минут в день, в TikTok — 125 минут, а в Telegram — 123 минуты. Те, кто регулярно проводит время в соцсетях и мессенджерах, по обобщенным данным, тратят на это 4,5 часа в сутки, а люди в возрасте от 18 до 24 лет — свыше восьми часов в день.

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