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Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение войскам ВСУ в ДНР

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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие нанесли ракетный удар по месту временного расположения механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 октября сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Ракетным подразделением «Южной» группировки войск нанесён удар по пункту временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Константиновке Донецкой народной Республики», — сказал он «Интерфакс».

По словам Астафьева, ВС РФ также успешно отразили атаки противника в Курдюмовке и Водяном. Кроме того, он сообщил, что огневая система «Солнцепек» нанесла удар по скоплениям живой силы противника в районе Малоильиновки.

Как уточнил начальник пресс-центра, в деревне Победа был уничтожен опорный пункт ВСУ, а районах Ласточкино и Белой Горы — три пикапа противника. Астафьев добавил, что бойцы «Южной» группировки войск уничтожили три миномета 120-го калибра в Авдеевке, Первомайском и Песецком.

Он также отметил, что в районе Курдюмовки российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Р-18».

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Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области Украины. Общие потери противника на южнодонецком направлении за сутки составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также противник потерял боевую машину пехоты (БМП), две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-20.

До этого, 4 октября, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь побеседовал с артиллеристами расчета РСЗО и оценил, как расчеты «Урагана» уничтожают укрепрайоны и скопления боеприпасов и военной техники ВСУ на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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