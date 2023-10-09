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ВС РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Черниговской области

Минобороны РФ: нанесен удар по оружейному складу ВСУ в Черниговской области
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Фото: РИА Новости
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Российские военные уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области Украины. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщили в Минобороны РФ.

Там добавили, что ВС РФ на южнодонецком направлении отразили атаку бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Приютного в Запорожской области, а также нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе Старомайорского Донецкой Народной Республики (ДНР). Здесь противник потерял до 200 человек.

«Общие потери противника на южнодонецком направлении за сутки составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сообщили в оборонном ведомстве. Также противник потерял боевую машину пехоты (БМП), две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-20.

Кроме того, были уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) врага в районах Кременца и Курдюмовки в ДНР, Пролетарки, Казачьих Лагерей и Геническа в Херсонской области, Токмака Запорожской области и Ольшана и Берестового в Харьковской области.

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Одной из главных задач ВС РФ стала ликвидация всей военной инфраструктуры на Дунае, отмечают эксперты

В этот же день начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военнослужащие сорвали и отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении, ликвидировав до 50 боевиков. Савчук добавил, что российская авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянки в ДНР. По его словам, ВС РФ было вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчетов.

6 октября сообщалось, что российские бомбардировщики группировки войск «Центр» поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ. Кроме того, силами противовоздушной обороны было уничтожено три вражеских беспилотника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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