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Тарасова раскритиковала ISU за решение продлить отстранение россиян

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Фото: ТАСС/Максим Киселев
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова 9 октября раскритиковала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

«Другого решения я и не ожидала! Будь они прокляты! Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, чтобы мы заглохли. Но мы не позволим этого сделать! В этом сезоне ребята хороши как никогда», — приводит ее слова «Спорт-Экспресс».

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Ранее, 11 июня, Тарасова, комментируя решение организации оставить в силе отстранение российских фигуристов от международных соревнований, сказала, что от ISU ждать человеческих решений невозможно.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации. Это решение было принято в соответствии с рекомендациями МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в связи с проводимой РФ спецоперацией по защите Донбасса.

Между тем, согласно финансовому отчету ISU, опубликованному 10 июня 2023 года, из-за недопуска российских спортсменов к турнирам организация уже понесла серьезные финансовые убытки. Так, в союзе заявили, что из-за санкций и отсутствия сборной России на соревнованиях ISU практически не получал доходов от медийных прав и рекламы из РФ.

Ожидается, что последствия этого будут особо ощутимы в текущем году. Согласно прогнозам, убытки могут составить около 1 млн швейцарских франков (около 91,6 млн рублей).

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