В ISU подсчитали убытки на фоне отстранения российских спортсменов

Отстранение российских спортсменов от соревнований, проводимых под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), повлекло за собой ощутимые убытки. Об этом говорится в финансовом отчете, опубликованном на сайте организации.

В союзе заявили, что из-за санкций и отсутствия сборной России на соревнованиях ISU практически не получал доходов от медийных прав и рекламы из РФ. Кроме того, за сезон снизились рейтинги телетрансляций.

Ожидается, что последствия этого будут особо ощутимы в текущем году.

«Первое существенное негативное влияние в размере около 1 млн швейцарских франков (около 91,6 млн рублей. — Ред.) будет замечено в течение 2023 года», — сказано в отчете.

Ранее, в начале апреля, пресс-служба ISU сообщила, что вопрос о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов будет обсуждаться в июне или октябре, «поскольку сезон уже подходит к концу».

ISU отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований под эгидой организации в марте 2022 года. Это решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в связи с проводимой РФ спецоперацией по защите Донбасса.

Уже в январе 2023-го организация выступила с новой рекомендацией, предложив допустить до международных турниров в нейтральном статусе только тех спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции, а также не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности страны.