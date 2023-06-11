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Тарасова оценила решение ISU оставить в силе отстранение россиян от турниров

Тарасова заявила, что ждать человеческих решений от ISU невозможно
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Фото: TACC/Валерий Шарифулин
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От Международного союза конькобежцев (ISU) ждать человеческих решений невозможно. Об этом в воскресенье, 11 июня, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя решение организации оставить в силе отстранение российских фигуристов от международных соревнований.

В это воскресенье совет организации принял решение изучить вопросы осуществимости внедрения на соревнованиях под эгидой организации рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе. Однако, как сообщили в пресс-службе ISU, на данный момент отстранение спортсменов из России и Белоруссии остается в силе.

«Я считаю, что это несправедливое решение. Еще на год нас оставили без соревнований. Я была уверена, что нас допустят. Никогда не было такого, чтобы кто-то два года так сидел. Это просто невозможно. Они нас хотят оставить без Олимпиады. Поэтому, конечно, от нашего ISU человеческих решений ждать невозможно», — сказала Тарасова «РИА Новости».

Ранее в этом месяце Тарасова заявила, что ISU уже пожалел, что провел этот год без фигуристов из России. Она отметила, что всем выгодно, чтобы Россия вернулась на международные соревнования. Также тренер подчеркивала, что российские спортсмены должны принимать участие в турнирах обязательно и при любых условиях, которые им предложат.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации. Это решение было принято в соответствии с рекомендациями МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в связи с проводимой РФ спецоперацией по защите Донбасса.

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Между тем, согласно финансовому отчету ISU, опубликованному 10 июня 2023 года, из-за недопуска российских спортсменов к турнирам организация уже понесла серьезные финансовые убытки. Так, в союзе заявили, что из-за санкций и отсутствия сборной России на соревнованиях ISU практически не получал доходов от медийных прав и рекламы из РФ.

Ожидается, что последствия этого будут особо ощутимы в текущем году. Согласно прогнозам, убытки могут составить около 1 млн швейцарских франков (около 91,6 млн рублей).

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