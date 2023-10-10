Третьяковская галерея впервые показала публике свой самый крупный экспонат

На открывшейся в Новой Третьяковке ретроспективе Николая Рериха впервые выставлен театральный задник «Половецкий стан».

Он был создан в 1909 году Борисом Анисфельдом по эскизу Николая Рериха и использовался в качестве декорации на спектаклях антрепризы Сергея Дягилева «Русские сезоны». Холст имеет размеры 23х10 м и является самым крупным произведением в собрании Третьяковской галереи.

Музей приобрел полотно в 2020 году в очень плохом состоянии. В прошлом году стартовала его реставрация. На данный момент закончен первый этап работ, в ходе которого холст был укреплен, а многочисленные разрывы устранены. После выставки Рериха «Половецкий стан» вернется в реставрационную мастерскую Третьяковской галереи, а по окончании всех работ займет место в постоянной экспозиции.



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