Путин поручил принять меры поддержки выхода российских компаний на биржу

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 ноября установить плановые значения по выходу российских компаний на биржу, приняв дополнительные меры по их поддержке. Поручение президента опубликовано в воскресенье, 8 октября, на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России установить начиная с 2023 года плановые значения и обеспечить расчет фактических значений в отношении публичного размещения акций компаний на российском финансовом рынке, приняв дополнительные меры по поддержке такого размещения», — говорится в тексте.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Ранее в этот же день Путин утвердил своим указом передачу 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в управление банку ВТБ.

12 сентября президент РФ в ходе выступления на Восточном экономическом форуме посоветовал бизнесменам вкладывать капиталы в России, отметив, что речь идет как о масштабных инфраструктурных проектах, так и о локальных проектах городского развития и туризма. Ранее, в марте, Путин заявил о необходимости учредить премию для наиболее ответственных отечественных компаний и наградить первых отличившихся на следующем съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в 2024 году.