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Названы самые счастливые и несчастные регионы РФ

Опрос: Челябинская область вошла в топ-3 рейтинга самых счастливых регионов РФ
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Фото: ТАСС/Андрей Бикбаев
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Самарская, Свердловская и Челябинская области вошли в тройку самых счастливых регионов России. В рамках опроса, который провели аналитики онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, жителей попросили оценить уровень своего ментального здоровья. Результатами они поделились с «Известиями» 10 октября.

Отмечается, что рейтинг составлен на основе средней оценки жителей региона своего ментального состояния, эмоционального напряжения и уровня тревоги по шкале от 1 до 10.

По итогам исследования, Нижегородская область возглавила рейтинг самых ментально нестабильных регионов — ментальное состояние жители региона оценили на 4 из 10 (где 1 — «ужасно», а 10 — «превосходно»), эмоциональное напряжение на 3,3 из 10 (где 1 — «я очень напряжен», а 10 — «я полностью расслаблен»), а уровень тревоги на 4,3 из 10 (где 1 — «крайне тревожно», а 10 — «полностью спокойно»).

На втором месте оказался Красноярский край: 4,1 по шкале общего ментального состояния, 3,3 по эмоциональному напряжению и 4,3 по тревоге. Третье место заняла Ростовская область с оценкой общего состояния на 4,7, эмоционального напряжения на 5,1 и уровня тревоги на 5,7.

Москва и Санкт-Петербург не вошли в топ рейтинга, заняв седьмое и восьмое места соответственно.

Самыми счастливыми регионами стали Самарская область (ментальное состояние — 6,6, эмоциональное напряжение — 7,6, уровень тревоги — 7,6), Свердловская область (ментальное состояние — 6,3, эмоциональное напряжение — 6,4, уровень тревоги — 5,4) и Челябинская область (ментальное состояние — 6, эмоциональное напряжение — 7,8, уровень тревоги — 5).

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7 октября эксперты «БЕСТ-Новострой» поделились с «Известиями» результатами опроса среди жителей РФ, чтобы узнать, где они предпочли бы приобрести квартиру в новостройке для жизни на пенсии или при условии полностью удаленной работы.

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