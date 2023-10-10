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Отношение россиян к ушедшим брендам поменялось в худшую сторону
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Отношение россиян к ушедшим брендам поменялось в худшую сторону

Опрос: 35% россиян заявили об ухудшении отношения к ушедшим иностранным брендам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Уход многих зарубежных брендов с российского рынка никак не повлиял на покупательское поведение почти половины (43%) респондентов. При этом, отношение более трети россиян к ушедшим иностранным брендам поменялось в худшую сторону. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками продукта «Прогноз спроса» Platforma. Результатами они поделились с «Известиями» 10 октября.

«Отношение россиян к ушедшим брендам поменялось в худшую сторону — об этом рассказали более трети опрошенных (35%). Около четверти (28%) сохранили нейтралитет в этом вопросе, 29% отмечают, что восприятие ушедших компаний осталось позитивным, а 8% — что отношение к таким брендам улучшилось», — сообщили аналитики.

Отмечается, что россияне, лишившись возможности приобретать иностранные товары, «распробовали» отечественные аналоги. По результатам исследования, 73% соотечественников рассказали, что их устраивают бренды — аналоги ушедших иностранных продуктов. Из них 29% отметили, что товары российского производства не уступают по качеству зарубежным, а 14% ответили, что отечественные продукты даже лучше иностранных.

Доля респондентов, отметивших, что в указанных категориях отечественные производители успешно заместили ушедшие иностранные бренды, распределилась следующим образом: продукты питания (33%), товары для дома (26%), одежда и обувь (23%), техника и электроника (18%), косметика (16%).

Цена (31%) и доступность (24%) российских товаров являются ключевыми преимуществами перед зарубежными аналогами, по мнению россиян. Среди прочих сильных сторон опрошенные отметили качество продукции (18%), экологичность (13%) и уникальность товаров (13%).

В то же время, по мнению 16% респондентов, российские товары уступают зарубежным аналогам, но при этом опрошенные уверены, что «пользоваться ими можно». Лишь 11% не устраивает качество отечественных продуктов.

«Об ухудшении отношения покупателей к иностранным брендам говорит и то, что четверть россиян (24%) не рады перспективе возвращения ушедших с российского рынка компаний. В то же время почти столько же (23%) ждут возвращения иностранных брендов на полки отечественных магазинов. При этом 23% выразили безразличие к зарубежным компаниям, а каждый 10-й (12%) отметил, что уже пользуется российскими аналогами, которые его полностью устраивают. Интересно, что, по мнению 28% россиян, возвращение иностранных брендов негативно повлияет на развитие отечественной отрасли», — говорится подчеркнули аналитики.

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3 октября сообщалось, что более 85% площадей после ухода крупных международных ретейлеров — шведского H&M и японского Uniqlo, на которых приходилось 79 тыс. кв. м, или 4% площадей, в 22 крупнейших московских ТЦ, — заняли российские бренды.

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