11 октября — Харитонов день: почему нельзя ходить в гости и есть ягоды

В православной церкви 11 октября чтят память епископа Харитона Исповедника. В народном календаре праздник известен как Харитонов день. В 2023 году он выпадает на среду. О жизни святого и о том, какие традиции связаны с торжеством, читайте в материале «Известий».

Харитонов день – 2023: история праздника

Святой Харитон жил на рубеже III–IV столетий в Иконии (ныне город Конья в Турции) в период правления римского императора Аврелиана. Как и другие христиане, он подвергся гонениям со стороны язычников и был заключен в темницу.

После освобождения, которое произошло уже при новом правителе, Харитон отправился в Иерусалим поклониться святым местам. Но по дороге на него напали разбойники. Старца скрутили и привели в пещеру. Проповеднику грозила неминуемая гибель. От смерти его спасла змея, проникшая в логово разбойников. Она заползла на кувшин с вином, хранившийся в пещере, и пустила в него яд. Выпив напиток, грабители тут же погибли.

В память о чудесном спасении Харитон основал на этом месте церковь. Впоследствии здесь был построен мужской православный монастырь, получивший название «Фаранская лавра».

Харитонов день – 2023: традиции

Еще с давних времен Харитонов день считали недобрым и связывали с разгулом нечистой силы. С наступлением темноты наши предки старались не выходить из дома, чтобы избежать неприятностей. Также старались не пересекаться с черноглазыми людьми, полагая, что они способны навести порчу.

После 11 октября никто не решался есть ягоды. Считалось, что на них плевал сам дьявол и они испорчены его ядовитой слюной. А потому того, кто их съест, ждала тяжелая болезнь или даже смерть. Домашние дела тоже откладывали на потом. Таким образом Харитонов день становился полноценным выходным.

Особое внимание в ночь на праздник обращали на сны. Славяне считали, что в эту ночь они вещие и способны подсказать, что ждет в ближайшем будущем. Если сновидения были тревожными или предвещали что-то плохое, то с утра выпивали святой воды, чтобы не пускать зло в свою жизнь.

Харитонов день – 2023: от чего воздержаться

Многие верования дошли и до наших дней. Так, в праздник не рекомендуется заниматься уборкой, ходить по гостям, назначать встречи, особенно с неприятными и завистливыми людьми. Беду на человека может навлечь даже «белая зависть».

Не стоит делиться своими секретами или планами. А помолвки и свадьбы лучше перенести, иначе семейная жизнь не сложится.

Ничем хорошим не закончатся и операции с финансами. Крупные покупки или путешествия стоит отложить на другое время. И, конечно, следуя традиции, стоит исключить из рациона ягодные компоты и варенья, как и свежие ягоды.

Харитонов день – 2023: что можно делать

В этот день хорошо остаться дома, посвятив время себе и самым близким людям. Например, заняться рукоделием или заготовками на зиму.

Помимо этого, не возбраняется и обычное безделье. Можно просто провести время с книгой, посмотреть сериал или найти другое занятие по душе.

Харитонов день – 2023: народные приметы

Как и в другие церковные праздники, в народе обращали особое внимание на поведение животных, птиц и изменения в погоде, прогнозируя, каким будет грядущий сезон.

Если, например, на собаке после линьки появлялась густая шерсть, то, значит, зима будет холодной. Скорые заморозки предвещали и нахохлившиеся куры. А падающие жилками вверх листья были предвестниками богатого урожая следующей осенью.

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