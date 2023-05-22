Отдание Пасхи и Вознесение: что нужно знать, чего нельзя делать

Вознесение Господне считается одним из главных православных праздников и благодатных дней после Пасхи и Рождества. Накануне верующие завершают пасхальные торжества днем отдания Пасхи. Как принято отмечать эти праздники и чего не следует делать — в материале «Известий».

Что такое отдание Пасхи, традиции праздника

Отдание Пасхи отмечают в среду шестой недели после праздника и за день до Вознесения Господня. В 2023 году праздник выпадает на 24 мая. Согласно Библии, после воскрешения Иисус еще 40 дней оставался на земле и являлся Богородице и своим ученикам, а также завещал им слова о Царствии Небесном и готовил к будущему служению. День отдания Пасхи был его последним днем на земле.

В православной традиции у большинства главных праздников есть период накануне и период после дня празднования, которые особым образом выделяются в молитвах и богослужениях. Так, от Пасхи до Вознесения вместо молитвы «Достойно есть» трижды читается «Христос Воскресе». Само понятие «отдание праздника» встречается еще в Ветхом Завете, в этот день верующие повторно вспоминают о событии. В день отдания Пасхи 24 мая 2023 года вновь совершат торжественное богослужение с молитвами и песнопениями, которые пелись в сам день праздника, а верующие в последний раз поприветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!».

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

По традиции в этот день священнослужители облачаются не в красные, как на Пасху, а в белые облачения. Проходит последний пасхальный крестный ход, а плащаницу, которая всё время празднования Пасхи лежала в алтаре на престоле, до следующей Пасхи убирают в «гробницу».

Кроме того, в этот же день начинаются предпразднества в честь Вознесения Господня. Вечером верующие собираются на праздничное всенощное бдение, которое уже посвящено Вознесению Господню. Утром в честь Вознесения состоится праздничная литургия.

Что можно и чего нельзя делать в день отдания Пасхи

Как в сам светлый праздник, в этот день стоит больше времени уделить духовному, а не мирскому. Священнослужители призывают прийти на службу, а остаток дня посвятить помощи ближним и делам милосердия. Важно поддерживать в собственной душе радость и покой, дарить окружающим улыбку и обязательно давать прощение просящему.

В день отдания Пасхи, как бытует в народе, не принято тяжело трудиться. Однако строгих правил о том, можно ли убирать или работать в саду, нет. Излишества как в еде, так и в праздновании запрещены. Как и в любые другие дни, не стоит сквернословить, скандалить, унывать или вести себя неподобающим для православного образом.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Вознесение Господне — суть праздника

Вознесение Христово — одно из главных событий Нового Завета. Согласно христианскому учению, после этого Иисус незримо присутствует рядом с верующими, но до второго пришествия на земле не появится. В 2023 году православные отмечают Вознесение Господне 25 мая. У католиков праздник пройдет на неделю раньше, 18 мая. Праздник длится 10 дней и завершается на Троицу (Пятидесятницу), которая в 2023 году выпадает на воскресенье, 4 июня, и Духов день (День сошествия Святого духа, 5 июня 2023 года).

Согласно Библии, через 40 дней после воскресения Иисус довел своих учеников из Иерусалима до подножия горы Елеон в Вифании. Здесь он благословил последователей, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо, пока не скрылся за облаком.

Вознесение Господне стало не только торжеством христианского духа, но и новым взглядом на человеческое тело. До Иисуса оно считалось либо источником удовольствий и порока, либо тюрьмой для души. Христос показал, что в Царствие Небесное войдут не только души праведников, но и их тела, а значит, верующие получили надежду на вечную жизнь в теле, не подверженном болезням и смерти.

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Спустя несколько веков после Вознесения появилась особая служба для этого праздника. Каноны к нему создал святитель Иоанн Дамаскин. В некоторых католических церквях до сих пор сохраняется старинный обряд и статую Спасителя поднимают к небу.

Почему Вознесение отмечают через 40 дней

По закону Моисееву именно на 40-й день после рождения родители приносили младенцев на крещение. А Христос на сороковой день после воскресения вошел в небесный храм. В России прижилась и поминальная традиция: чтить память усопшего родственника на 40-й день. Считается, что в этот период душа еще остается на земле, а после 40-го дня навсегда возносится в небеса.

Что можно и чего нельзя делать на Вознесение Господне

Вознесение — радостный праздник для христиан. Поскольку он приходится на четверг, поста в этот день нет. Верующие могут есть любую пищу и заниматься привычными повседневными делами. Однако священнослужители рекомендуют в этот день посетить церковные службы и уделить время молитве. В Вознесение разрешено посетить кладбище и убирать могилы. Такая возможность будет еще 3 июня, на Троицкую родительскую субботу.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

По-прежнему запрещено ругаться, сплетничать и сквернословить, также не стоит предаваться унынию. Не рекомендуется гулять свадьбы и особенно венчаться на Вознесение.

Согласно народным поверьям, в дни от Пасхи и до Вознесения Иисус ходит в образе нищего по улицам города. Поэтому в это время нельзя было отказывать в милостыне всем нуждающимся странникам, нищим и убогим.

Вознесение Иисуса Христа — иконы и картины

Сюжет «Вознесение Господне» — один из любимейших как у известных живописцев — Джотто, Леонардо да Винчи, Рафаэля, так и у иконописцев, например у Андрея Рублева и Симона Ушакова.