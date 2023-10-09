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«Известия» показали поражение укрепрайона ВСУ группой FPV-дронов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Семен Еремин побывал на позициях солдат батальона имени Архангела Михаила в зоне специальной военной операции и запечатлел, как БПЛА-расчет разбивает цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от Авдеевки.

Чтобы не быть замеченными противником, российские бойцы еще затемно начинают свою подготовку.

«Наша задача сегодня — поразить дот с пулеметчиком. Там стоит «Утес» — тяжелый пулемет, который сильно мешает продвижению наших войск там по окопам», — рассказал оператор FPV-батальона с позывным Осьминог.

Российские военные сначала устанавливают антенны-усилители сигнала, а после монтируют боеприпасы. Беспилотники, которые будут наносить удары по украинским националистам, понесут осколочно-фугасные бомбы весом 3,5 кг.

Кроме того, бойцы показали кумулятивный заряд КЗ-6, который может пробить бетонный дот.

Военному корреспонденту удалось услышать разговор российских военных перед работой: они обсуждали возможные варианты действий.

«Такой оживленный разговор. Ребята все молодые, в районе 20 лет. Уже воины лютые. Решают и обсуждают, как лучше зайти на цель», — отметил Еремин.

После подготовительных работ начинается основная часть выполнения задачи. «Известиям» удалось заснять кадры объективного контроля, однако, несмотря на то что попадание беспилотника зафиксировано, оценить эффективность поражения цели непросто из-за раннего времени суток.

«Вот очередной боеприпас уходит к цели. И вот так она, группа FPV, держит в напряжении целый укрепрайон в направлении. Более чем эффективная работа», — объяснил военкор.

Российские солдаты отмечают, что эффективность FPV-дронов составляет около 40%. Это является хорошим показателем по сравнению с артиллерией, добавляют они.

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Ранее, 1 октября, российские военные пресекли попытку контрнаступления ВСУ под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. По словам военнослужащих, с помощью оператора дрона было определено место расположения украинских военных во время ведения огня противником. Координаты места расположения были оперативно переданы артиллерийским бригадам, а затем огневые точки были уничтожены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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