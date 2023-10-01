Российские военные пресекли попытку контрнаступления ВСУ под Авдеевкой

Российские военные пресекли попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 октября сообщило агентство «РИА Новости».

Отмечается, что бойцы 1-й Славянской бригады Вооруженных сил (ВС) РФ поразили украинских боевиков, которые пытались пойти в контрнаступление под Авдеевкой.

По словам военнослужащих, с помощью оператора дрона было определено место расположения украинских военных во время ведения огня противником. Координаты места расположения были оперативно переданы артиллерийским бригадам, а затем огневые точки были уничтожены.

Накануне, 30 сентября, сообщалось, что российские войска отразили две атаки ВСУ на марьинском и авдеевском направлениях. Отмечалось, что российскими военными были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе Андреевки.

Ранее, 29 сентября, начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что ВС России отразили шесть атак украинских войск на авдеевском, артемовском и лисичанском направлениях. По данным Минесашвили, российские военнослужащие нанесли удары по живой силе и военной технике в 20 районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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