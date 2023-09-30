ВС РФ отразили две атаки ВСУ на марьинском и авдеевском направлениях
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили 30 сентября сообщил, что российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском и авдеевском направлениях.
«Подразделения Южной группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад на марьинском и авдеевском направлениях», — приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Минесашвили отметил, что российскими военными были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ в районе Андреевки.
Накануне Минесашвили заявил, что ВС РФ отразили шесть атак украинских войск на авдеевском, артемовском и лисичанском направлениях. Также российские войска нанесли удары по живой силе и военной технике в 20 районах.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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