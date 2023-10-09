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Максимальный размер больничного за день увеличат вдвое к 2025 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Максимальная сумма выплат по больничному за один день увеличится более чем в два раза — с 2,7 тыс. в 2023-м до 5,7 тыс. рублей в 2025-м, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда. В 2024-м предельный размер пособия будет чуть выше 4,1 тыс.

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Кроме того, увеличится потолок суммы выплаты по беременности и родам. За 140 дней декретного отпуска будет назначаться до 794,4 тыс. рублей в 2025-м. Сейчас максимальный размер поддержки составляет 383,2 тыс., а в следующем году планируется повысить лимит до 565,6 тысяч.

Также власти увеличат предельную сумму ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — с 33,3 тыс. сейчас до 68,9 тыс. в 2025-м. В следующем году она вырастет до 49,1 тыс. рублей.

В результате Соцфонд в 2025-м ориентировочно потратит на выплаты пособий: по временной нетрудоспособности — 703,3 млрд, по беременности и родам — 184,3 млрд, по уходу за ребенком — 244,6 млрд руб., подчеркнули в ведомстве.

В Минтруде напомнили, что размеры пособий зависят от заработка работника, на который начислялись страховые взносы. Причем зарплата учитывается за два предыдущих календарных года. Так, если оплате подлежит больничный, выданный в 2025-м, то для расчета будет использовано жалованье за 2023 и 2024 годы, привели пример в ведомстве.

Рост максимального размера пособий связан с введением единого тарифа страховых взносов с 1 января 2023-го, добавили в министерстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В плюс ко всему: максимальный размер больничного увеличат вдвое

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