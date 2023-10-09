Высшая точка: эксперты предположили продажу девелопера ПИК
Акционер крупнейшего девелопера в России ПИК Сергей Гордеев перестал владеть контрольным пакетом. Его доля в капитале компании снизилась с 52,49% до 32,49%, следует из данных Центра раскрытия корпоративной информации. 20% акций перешли закрытому паевому инвестфонду. По мнению экспертов, речь может идти как о технической сделке — например, для ухода застройщика от санкций, так и о реальном переходе части компании или даже ее контрольного пакета окологосударственной структуре.
Вне турбулентности
Вечером 6 октября, стало известно, что доля основного акционера крупнейшего в стране девелопера ГК ПИК Сергея Гордеева опустилась с 52,49% до 32,49%. Таким образом она перестала быть контрольной. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Представитель Сергея Гордеева отказался от комментариев. Согласно предположениям опрошенных «Известиями» экспертов, речь может идти о переходе части компании или ее контрольного пакета окологосударственной структуре.
Сергей Гордеев владел долей через ООО «ПИК+» (Москва), Фонд ХРЕФ (Лихтенштейн), «Летиоса холдинг лимитед» (Кипр), «Сиридика лимитед» (Кипр), ООО «Ледамен» (Калининград). Право распоряжаться 20% девелопера получила «Центральная трастовая компания» — управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд № 1». Остальных акционеров компания не раскрывает, в СПАРК информация также скрыта.
Как пояснил «Известиям» кандидат экономических наук Андрей Бархота, ЗПИФ обычно используется как способ структурировать долевые ценные бумаги в условиях нестабильности или угрозы для актива. Это означает продажу 1/5 компании стратегическому инвестору, который пока не хотел бы раскрывать себя, сказал он.
— Продажа 20% акций публичной ПИК на бирже означала бы турбулентность на всем рынке акций, поэтому сделка носит не только внебиржевой, но и кулуарный характер, — сказал Андрей Бархота.
Технический ли момент
Речь может идти о продаже ПИК, сказал «Известиям» коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Но, возможно, сделка носит чисто технический характер — как вариант, из-за риска санкций, добавил эксперт. Тогда Гордеев, например, продал 20% аффилированной структуре.
Как пояснил Андрей Бархота, переход прав собственности и возможностей управления компанией возникает при переходе 50% +1 акций в руках одного акционера.
По мнению управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, причины снижения доли Сергея Гордеева в ПИК на 20% могут быть любыми — от громких до банальных.
— Учитывая растущее влияние банков на девелоперов, доля в 20% могла перейти какой-то из кредитных организаций или инвестфонду, за которым стоит банк, — полагает эксперт. — Поскольку ПИК — это огромная федеральная структура, вряд ее потянет частная компания.
По слухам, определенные проблемы у ПИК были уже достаточно давно, и все это время обсуждались различные варианты их решения, сказал «Известиям» экономист, руководитель компании Itleaders Егор Клопенко. Фактически, группа держится на плечах крупнейшего кредитора — ВТБ, это касается и ряда дочерних предприятий, сказал он.
В августе 2023 года ВТБ вышел из акционерного капитала ГК ПИК, до этого ему принадлежало 12,36% акций. Другие детали сделки не раскрывались.
— ВТБ и ПИК связывает многолетнее успешное бизнес-партнерство: банк предоставляет проектное финансирование, активно работает по ипотечным продуктам с покупателями ПИК, — сказали «Известиям» в пресс-службе ВТБ.
Также там добавили, что озвученные слухи — это всего лишь домыслы.
— Решение о продаже 20% акций «тайному» покупателю, возможно, является частью единой большой сделки, бенефициаром которой станет окологосударственный предприниматель, — сказал Егор Клопенко.
По информации источника «Известий», у ПИКа действительно немало проблем: Гордеев лишился части сильных управленцев, а «Самолёт», например, заметно превосходит группу по технологиям продаж.
— Кульминация маржинальности застройщиков уже позади, — сказал Андрей Бархота. — Значительный рост процентных ставок уже в этом году может серьезно охладить ипотечное кредитование и спрос на жилье.
Он отметил, что в текущих условиях потенциал прироста стоимости новостроек оказывается ниже потребительской инфляции. Еще в прошлом году девелоперы столкнулись с проблемой очень серьезного роста цен на строительные материалы, что даст сжатие маржи и замедление темпов возведения жилья.
— С фундаментальной точки зрения, в такой ситуации постепенный выход из капитала крупнейшего застройщика закономерен, — считает Андрей Бархота.
Если обратиться к отчетности компании на ее сайте, данные за первое полугодие 2023 еще не носят признаков проблем, сказал он. Хотя обращает на себя внимание то, что отношение долговой нагрузки к выручке приближается к значительному уровню 2,5-3,0х. При этом долг превышает валовую прибыль в 10 раз, сказал экономист.
— 20% акций ПИК могут быть проданы стратегическому инвестору за 45–75 млрд руб., — полагает он. — Покупателем может выступать крупный кредитор группы или застройщик, акционеры которого готовы постепенно выкупать акционерные доли. Выгода нового акционера может заключаться в покупке крупными пакетами, но по низкой оценке.
Также он добавил, что компанию ждет замедление финансово-хозяйственного цикла и снижение доходности. Но новый акционер может вынашивать планы интеграции застройщика с другими участниками рынка, что может дать синергетический эффект.
— У любого актива есть определенный цикл развития, и если кто-то намерен продать часть своих активов, это имеет смысл делать на одной из высших точек, чтобы получить максимум выгоды. Сейчас ПИК определенно находится на одной из высших точек развития, — сказала «Известиям» управляющий партнер bnMAP.pro, основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.
Сергей Гордеев вместе с Александром Мамутом приобрел пакет акций ГК ПИК у структур фонда Suleyman Kerimov Foundation в конце 2013 года. В середине 2016 года было объявлено о покупке ПИКом одного из крупнейших девелоперов РФ — «Мортон». Летом 2017-го Гордеев выкупил 16% акций у Мамута и еще 9,8% у Микаила Шишханова. Тогда Гордеев стал контролирующим акционером.