В ЦПВС сообщили о гибели сирийского военного при ударе террористов

Один сирийский военный погиб, еще двое получили ранения в результате удара беспилотника, выпущенного террористами из провинции Латакия. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщили на брифинге российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Беспилотный летательный аппарат был запущен боевиками незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Шейх-Мухаммед, рассказали в ЦПВС.

Всего за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации центр зафиксировал девять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ. — Ред.). При этом ВКС России нанесли пять авиаударов по складам и лагерям подготовки террористов в провинции Идлиб, сообщалось также на брифинге.

В Центре подчеркнули, что авиация «коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии. По данным ЦПВС, за сутки с их стороны было зафиксировано 3 инцидента, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов «коалиции».

Помимо этого, в районе Эт-Танф произошло 5 нарушений парой истребителей Rafale, многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C и двумя модульными разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами MQ-9 «коалиции».

Ранее на этой неделе, 5 октября, российский Центр по примирению враждующих сторон заявил о подготовке террористами в Сирии провокации против сил РФ с применением отравляющих веществ с целью дискредитации российской группировки войск.

3 октября, ЦПВС также сообщал о подготовке нападения террористов на пункты дислокации военных РФ и Сирии с применением беспилотников кустарного производства и модифицированных реактивных систем залпового огня. По данным Центра, на тот момент к нападению готовились террористические группировки «Исламская партия Туркестана» и «Ансар ат-Таухид» (обе запрещены в РФ. — Ред.), действующие в Идлибской зоне деэскалации на территории провинций Идлиб, Алеппо и Латакия.