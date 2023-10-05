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ЦПВС заявил о подготовке террористами в Сирии провокации против сил РФ

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Террористические группировки в Сирии готовят провокацию с применением отравляющих веществ, направленную на дискредитацию российской группировки войск. Об этом в четверг, 5 октября, заявил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, главари террористических группировок, действующих в южной части Идлибской зоны деэскалации, ведут подготовку провокации с применением отравляющих веществ, направленной на дискредитацию группировки войск ВС РФ в САР», — говорится в материале.

По словам контр-адмирала, представители псевдогуманитарной организации «Белые каски», действующие в координации с террористами группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), доставили шесть емкостей с хлором в район населенного пункта Эриха.

В ЦПВС считают, что террористы планируют инсценировать последствия применения отравляющих веществ после нанесения ВКС России авиаударов по позициям боевиков.

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Ранее, 3 октября, ЦПВС сообщил о подготовке нападения террористов на пункты дислокации военных РФ и Сирии. Данные о подготовке нападений в ЦПВС передали органы сирийской разведки.

28 сентября сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ поразили производственные цеха и места хранения БПЛА террористов в Сирии в районе населенных пунктов Халлуба и Эль-Анкави в провинции Идлиб.

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