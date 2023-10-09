Удар по-пекински: Самсонова второй раз за два месяца сыграла в финале «мастерса»

Российская теннисистка Людмила Самсонова была близка к победе на турнире WTA-1000 в Пекине, но уступила в титульном поединке второй ракетке мира Иге Свентек из Польше (6:2, 6:2). Тем не менее Людмила одержала четыре важные победы и поднимется на шесть позиций в рейтинге. Для Свентек же это 16-й титул в карьере. Польская теннисистка сохраняет шансы стать первой ракеткой мира по итогам года.

Проверка уровня

Людмила Самсонова провела очень классный турнир в Пекине. В первом круге она переиграла американку Алисию Паркс (6:4, 7:6), а во втором 12-ю «сеяную» Петру Квитову (6:4, 7:5). Ранее чешская теннисистка жаловалась на неудобное расписание: «Далеко не идеально заканчивать матч в час ночи, а потом увидеть себя в расписании на следующий день в 17.30».

Далее у Самсоновой был очень сложный матч против Марты Костюк. Людмила выиграла первый сет (6:4) и вела во втором 3:0, но украинка, до этого выбившая из борьбы седьмую «сеяную» Онс Жабер, переломила ход борьбы. Забрала вторую партию на тай-брейке и великолепно начала решающий сет: 3:0 с двумя брейками. Но тут уже включилась Людмила, показав бойцовский характер (7:5). Это была 30-я победа Самсоновой в сезоне — ее личный рекорд.

Правда, она переписала его уже на следующий день, довольно легко переиграв Алену Остапенко. 17-я ракетка мира взяла всего пять геймов (6:3, 6:2), а Людмила вышла в четвертый полуфинал в этом году (ранее — Абу-Даби, Вашингтон и Монреаль). Также Самсонова гарантировала себе возвращение в топ-20. В полуфинале же она получила удобную для себя соперницу — Елену Рыбакину. Самсонова вела у чемпионки Уимблдона-2022 3:0 в личных встречах и смогла улучшить эту статистику в столице Китая (7:6, 6:3).

Самсонова во второй раз в карьере вышла в финал «мастерса». Два месяца назад она уступила в решающем матче в Монреале американке Джессике Пегуле, но тогда это поражение можно было объяснить сложнейшим игровым графиком из-за капризной погоды (россиянка выиграла в трех партиях у Рыбакиной, но в тот же день была вынуждена была играть решающий матч).

В этот раз у Людмилы было побольше времени, чтобы подготовиться к финалу. Правда, в соперниках была победительница четырех турниров «Большого шлема» Ига Свентек. «Я буду учиться в этом матче, — подчеркнула после полуфинала Самсонова. — Ига уже столько всего в жизни достигла. Хотя она такая молодая. Для меня это будет проверкой уровня».

Убойная реализация

Путь Свентек к финалу был неоднозначным. С одной стороны, случился тяжелейший матч с Каролин Гарсия. Ига проиграла первый сет на тай-брейке, а во втором уступала француженке с брейком (4:2), но все же смогла выбраться из тяжелого положения (6:7, 7:6, 6:1). С другой – вторая «сеяная» выиграла четыре матча из пяти «в одну калитку». В том числе у соотечественницы Магды Линетт (6:1, 6:1) и чемпионки US Open Кори Гауфф (6:2, 6:3), прервав 16-матчевую серию побед американки.

— Кажется, что я снова играю с ощущением свободы, — отметила Свентек после победы над Гауфф. — У меня такого давно не было. Я до конца карьеры запомню, что даже когда приходят тяжелые времена, в разуме все это можно преодолеть. Упорная работа позволяет этого достичь. Я рада, что поменяла настрой после US Open (вылетела в 1/8 финала от Остапенко. —«Известия»). Надеюсь, я смогу его как можно дольше удерживать.

Со Свентек Самсонова ранее играла в прошлом году в Штутгарте, навязав серьезное сопротивление в трех партиях (6:7, 6:4, 7:5 — в пользу польской теннисистки), и в Дубае в начале текущего сезона. В ОАЭ матч россиянке совсем не удался (6:0, 6:1). Увы, но в Пекине Ига снова показала такой уровень, что бороться с ней было практически невозможно.

Равная борьба шла до середины первого сета. В шестом гейме польская теннисистка заработала первый брейк-пойнт, и Людмила помогла сопернице его реализовать, допустив двойную ошибку (4:2). Первый сет закончился еще одной двойной ошибкой россиянки. Во второй партии Людмила продолжала бороться, но ее надломил четвертый гейм, когда она проиграла свою подачу под ноль (1:3). После этого на корте властвовала Свентек, не допустившая за матч ни одной невынужденной ошибки. У Самсоновой их набралось 26. Плюс четыре из четырех реализованных брейк-пойнтов.

Для Иги это важная победа с психологической точки зрения. Она берет 16-й титул и первый с конца июля, когда 22-летняя теннисистка победила на домашнем Poland Open. После этого были обидные поражения в Монреале, Цинциннати, Нью-Йорке и Токио, где Свентек остановила Вероника Кудерметова. Повторить подвиг соотечественницы у Самсоновой не получилось, но она однозначно может занести этот турнир себе в актив. В понедельник, 9 октября, она станет 16-й ракеткой мира.

— Самсонова по качеству игры вообще должна быть в пятерке, — отметил «Известиям» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Не хватает немного стабильности. В скорости она не уступает никому из ведущих игроков. Многое зависит от физического состояния и тактики. Сейчас она в форме. Достаточно легко прошла Рыбакину, но со Свентек нужна была плотность игры. У Людмилы не получилось сыграть надежно, но перспективы у нее хорошие.

Впрочем, времени на то, чтобы расстраиваться, нет. Уже во вторник, 10 октября, Самсонова начнет выступление на Zhengzhou Open матчем с Татьяной Марией.